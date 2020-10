Twitter szykuje transkrypcje wiadomości głosowych

Korzystający z Androida poczekają na tweety głosowe do 2021 r.

Funkcja tweetów głosowych udostępniona została w połowie czerwca br., ale trafiła tylko do wybranej grupy użytkowników serwisu, i to wyłącznie korzystających z systemu iOS. Teraz Twitter rozszerzył ich grono, a jednocześnie zapowiedział, że pracuje nad opcją dodawania transkrypcji do wiadomości dźwiękowych.

Nagraj (i przeczytaj) tweeta

Tweet głosowy jest po prostu nagraną wiadomością, którą można odsłuchać. Użytkownicy Androida i internetowej wersji serwisu muszą poczekać na tę funkcję do przyszłego roku. Również na początku 2021 r. ma się pojawić opcja dodawania napisów do publikowanych w serwisie nagrań audio i wideo. Będzie to odpowiedź Twittera na krytykę dotyczącą niedostępności wiadomości głosowych dla osób z niepełnosprawnością słuchową.

Nowe zespoły

Na początku września br. Twitter ogłosił, że w firmie powstały dwa zespoły zajmujące się ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Jeden koncentruje się na zwiększeniu dostępności usług serwisu, drugi – na dostępności samej firmy.

