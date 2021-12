Twitter usunął 3000 kont prowadzących połączone operacje informacyjne

Problem dezinformacji wraca jak bumerang

Usuwanie kont to klasyczny sposób platform społecznościowych na radzenie sobie z sianiem nieprawdziwych informacji przez zorganizowane szajki, reprezentujące ugrupowania polityczne lub rządy. Usunięcie 3000 kont prowadzących operacje informacyjne, o którym poinformował dziś Twitter (2 grudnia), to kolejne działanie tego typu. W ubiegłym roku gigant skasował tysiące fałszywych kont powiązanych z rządami Egiptu, Hondurasu, Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Serbii. Były one używane do rozpowszechniania narracji promowanej przez te rządy.

Firma zapowiedziała, że na początku 2022 r. uruchomi konsorcjum ekspertów w związku z problemami w zarządzaniu platformą.

Oczywiście nie tylko Twitter ma problemy z masowymi akcjami deinformacyjnymi. Facebook (Meta) poinformował, że usunął chińską sieć liczącą ponad 500 kont na Facebooku, które miały na celu rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat prób rządu USA zrzucenia winy za pandemię Covid-19 na Chiny.

fot. Pixabay