Twitter usunął popularne konto agregujące newsy

Permamentny ban dla Moara

Z powodu „naruszania reguł Twittera" serwis zablokował na stałe agregator newsów Politics for All. Prowadzący profil podawali adresy wiadomości z wielu platform informacyjnych. Projekt cieszył się większą popularnością niż profile wielu witryn źródłowych.

Politics for All założył 19-letni Nick Moar. Dzięki jego talentowi profil w ciągu roku zdobył setki tysięcy obserwujących, w tym polityków wysokiej rangi.



Twitter oskarżył Politcs for All o manipulowanie informacjami poprzez uwypuklanie szczegółów, które wywołują duże zainteresowanie i przyczyniają się do szybkiego rozpowszechniania treści.

Inne profile na Twitterze założone przez Nicka Moara również zostały usunięte.

Rzecznik Twittera tak skomentował blokadę nałożoną na konta Moara: „Zawieszone za naruszenie zasad Twittera dotyczących manipulacji platformą i spamu". Nick Moar odmówił skomentowania sankcji nałożonych na niego przez giganta Big Tech.

fot. Pixabay