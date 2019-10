Twitter wprowadza zmiany w wyświetlaniu publikowanych treści

Twitter wraca do przeszłości i testuje nową-starą opcję: wyświetlanie na tablicy najnowszych tweetów w czasie rzeczywistym. Matt Navarra, specjalista ds. mediów społecznościowych, udostępnił tweeta, w którym poinformował o testowanych zmianach w aplikacji.

Nie jest to nic nowego, gdyż właśnie tak wyglądały początki Twittera. Na stronie głównej automatycznie lądowały wtedy tweety najnowsze, a użytkownicy mieli ich podgląd na bieżąco. Wieloletni użytkownicy apki, którzy trafią do grupy testerów, przeżyją więc sentymentalną podróż do przeszłości.

Obecnie każdy, kto jest zainteresowany nowościami opublikowanymi przez obserwowanych użytkowników, musi przełączać widok tablicy z opcji „najpopularniejsze tweety” na zakładkę „najnowsze wpisy”. Dzięki powrotowi do przeszłości, tablica będzie aktualizowana na bieżąco bez konieczności ingerowania w zakładki. Wkrótce zmiany mają zostać wprowadzone globalnie.

fot. Free-Photos/Pixabay