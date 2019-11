Twitter zapowiada szereg zmian na 2020 rok

Wiceprezes ds. projektowania i researchu Dantley Davis w niedawnym tweecie opublikował listę funkcji, które mają ulec zmianie lub zostać dodane do aktualnych opcji na Twitterze. Aktualizacja tych elementów nastąpi w 2020 roku.

Do proponowanych zmian należą: usunięcie z konwersacji, brak zezwolenia na repostowanie opublikowanego tweeta, brak zezwolenia na wzmiankowanie w tweetach bez wyrażenia na to zgody, usuwanie ze wzmianek w konwersacjach, wysyłanie tweetów jedynie do określonej grupy: hashtagów, zainteresowań lub znajomych.

Davis zapytał użytkowników, co sądzą o proponowanych innowacjach. Pojawiły się głosy poparcia także dla opcji edycji opublikowanego już tweeta oraz sugestia organizacji zakładek i opcji udostępniania. Podane przez Davisa zmiany mają na celu zapobieganie nękaniu w sieci. Atakowana osoba będzie miała możliwość odcięcia się od danej grupy osób i usunięcia wzmianek o sobie w negatywnie nacechowanych konwersacjach.

Oddanie użytkownikom większej kontroli nad publikowanymi treściami ze szczególnym naciskiem na uwzględnianie udziału poszczególnych osób w konwersacjach ma prowadzić do zdrowszego korzystania z platformy i ukrócić ewentualne spory.

fot. Dantley (Twitter)