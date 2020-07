Twórcy proekologicznej wyszukiwarki posadzili 100 milionów drzew

Wyszukiwarka non-profit

Niemiecka organizacja Ecosia od 11 lat zajmuje się działalnością proekologiczną. Stworzyła własną wyszukiwarkę internetową i aplikację wspierającą tworzenie i utrzymywanie lasów – bo na tym właśnie skoncentrowała swoją działalność. W tym miesiącu organizacja posadziła swoje 100-milionowe drzewo!

Szukaj ekologicznie

W wyszukiwarce stworzonej przez Ecosię znajdują się oznaczenia pomagające w dokonywaniu proekologicznych wyborów.

Firmy lub organizacje, które próbują ograniczyć emisję dwutlenku węgla i działać w sposób korzystny dla klimatu, oznaczane są zielonym listkiem. Przy tych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zatruwania środowiska, pojawia się ikona elektrowni na paliwa kopalniane.

Coraz więcej drzew

Ecosia zaczęła sadzić drzewa w 2009 r., aby przeciwdziałać emisji dwutlenku węgla. Prowadziła projekty m.in. w Nikaragui, Peru, Indonezji, Australii, Kolumbii, Kenii i na Madagaskarze. Na bieżąco reaguje na lokalne potrzeby. Na przykład po pożarach w Amazonii sfinansowała zasadzenie 3 milionów drzew w Brazylii. Było to możliwe dzięki temu, że znacząco wzrosła liczba użytkowników przeglądarki Ecosia, co zwiększyło przychody firmy.

Działalność organizacji przyspieszyła w ostatnim czasie. W lutym 2019 r. świętowała ona posadzenie 50-milionowego drzewa, a w tym miesiącu – niecałe półtora roku później – poinformowała o osiągnięciu wyniku 100 milionów.

Jak napisano na blogu organizacji: „100 milionów drzew walczy z kryzysem klimatycznym, usuwając 1771 ton CO2 każdego dnia. (...) 100 milionów drzew oznacza ochronę siedlisk zagrożonych zwierząt, zdrowe rzeki, większą różnorodność biologiczną i żyzną glebę. Dla społeczności lokalnych to oznacza owoce, orzechy i oleje. To bardziej produktywne gospodarstwa i wyższe przychody. A to oznacza więcej dzieci w szkole i lepszą opiekę medyczną".

Pro bono

Ecosia nie tylko zajmuje się sadzeniem drzew, ale też zbudowała własną elektrownię słoneczną, aby wytwarzać energię potrzebną do zasilania swoich serwerów. Teraz produkuje jej już dwa razy więcej, niż wynika z potrzeb organizacji.

Co ciekawe, założyciel Ecosii zobowiązał się nigdy jej nie sprzedawać, aby jedynym beneficjentem jej aktywności pozostała Matka Ziemia. Firma jest całkowicie transparentna; co miesiąc publikuje raporty finansowe ze swojej działalności.

fot. You Tube/Ecosia