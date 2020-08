Tylko 10% filmów na YouTubie przekracza próg 1000 wyświetleń

Baśń tysiąca i jednego widza

Mimo że YouTube to cały czas niekwestionowany pionier w kategorii platform do udostępniania filmów wideo, większość materiałów użytkowników publikujących w serwisie nie ma zbyt dużych zasięgów. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Pex, 90% filmów na YouTubie nie przekracza nawet 1000 wyświetleń.

Miliardy dla nielicznych

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Pex, tylko 0,77% filmów wgranych do serwisu YouTube generuje ruch na poziomie 100 tys. i więcej odsłon. Jest to o tyle ciekawe, że jednocześnie to ten niewielki odsetek filmów odpowiada za 80% rzeczywistej liczby widzów na platformie w ujęciu całościowym.

Najwięcej wejść odnotowywanych jest oczywiście wśród topowych wykonawców, głównie ze sceny muzycznej. Najchętniej oglądane wideo osiągają razem miliardy wyświetleń.

Dużo treści, mało wejść

Jak pokazuje raport Pex, średnia liczba przesyłanych przez użytkowników serwisu filmów nieustannie wzrasta. Nie przekłada się to jednak na oglądalność dodawanych treści. Te nadal są głównie w niszach, a rekordy osiągają filmy z tzw. mainstreamu – popularni muzycy czy celebryci cieszą się niezwykła popularnością i nie narzekają na braki w zasięgach.

Największym wzrostem wgrywanych materiałów cieszy się natomiast kategoria "Gry". Według danych analitycznych trend ten ma wzrastać także w nadchodzących latach, jednak nadal nie ma się on przekładać na liczbę odsłon danego wideo. Tutaj nadal prym ma wieść muzyka i klipy. Średnia liczba ich wyświetleń wynosi ponad 20 tys.

fot. Pex