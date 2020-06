Tylko prawdziwe obrazy

Przedstawiciele Google'a poinformowali, że rozszerzają system weryfikacji wyników wyszukiwania także na zdjęcia. Grafiki pochodzące z wiarygodnych źródeł będą oznaczane specjalną etykietą. Mechanizm taki zastosowano już wcześniej w sekcji Wiadomości, na głównej stronie wyszukiwania, a ostatnio także w serwisie YouTube.

Obecnie do niektórych miniaturek przy wynikach wyszukiwania w sekcji Grafika będzie dodawana etykieta „Fact check". Etykiety takie nie będą wpływać na pozycję obrazu w wynikach wyszukiwania; podobnie jest w przypadku rezultatów pokazywanych na głównej stronie wyszukiwarki oraz w sekcji Wiadomości.

Is that image of a shark swimming down a street in Houston real? Google Images now has "Fact Check" labels to help inform you in some cases like this (no, it was not real). Our post today explains more about how & when fact checks appear in Google Images: https://t.co/YisZuOyGEH pic.twitter.com/aRntlIo6qT