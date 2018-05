UPS stworzony z myślą o graczach

Firma PowerWalker rozszerza właśnie swoją ofertę o kolejne urządzenia UPS, tym razem przeznaczone dla graczy. Modele z serii GX pochwalić się mogą atrakcyjnym designem oraz niewielkimi rozmiarami.

Zasilacze UPS PowerWalker VI GX to kolejne produkty z gamingowej linii oferowanej przez producenta. Zapewnią one awaryjne zasilanie dla wszystkich podłączonych urządzeń. Dzięki nim bez problemu zapiszemy stan naszej rozgrywki i bezpiecznie wyłączymy komputer. Pomimo kompaktowych wymiarów wynoszących zaledwie 100 x 143 x 290 milimetrów, zasilacze z serii GX już w najtańszym wariancie oferują moc rzędu 650 VA i 360 W. Wartości te w zupełności wystarczą, by dostarczyć kompleksową ochronę elementów naszego zestawu komputerowego. Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano modele o mocy sięgającej nawet do 2 200 VA / 1 200 W.

Firma PowerWalker w swoich zasilaczach typu UPS stosuje technologię Human Interface Device. Dzięki niej obsługa urządzenia ma być niezwykle łatwa, nie ma też potrzeby instalacji dodatkowych sterowników. Zastosowany na przedniej obudowie ekran LCD wyświetli wszystkie najistotniejsze dane na temat pracy urządzenia. Rozwiązanie takie jest niezwykle wygodne dla wszystkich użytkowników, ponieważ bez konieczności uruchamiania dedykowanego oprogramowania jesteśmy w stanie sprawdzić status zasilacza i być spokojni, że zadziała w najważniejszym momencie.

Ceny UPS-ów PowerWalker zaczynają się już od 290 zł. W sprzedaży będą dostępne na początku czerwca b.r.