USA i Wielka Brytania podpisały umowę o wymianie danych

Podpisanie umowy zapowiadano już od pewnego czasu. Pakt zezwala organom ścigania w obu państwach na żądanie dostarczenia dowodów elektronicznych od firm działających w kraju przeciwnym.

Jest to pierwsza umowa zatwierdzona przez władze Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), przyjętej przez Kongres USA w ubiegłym roku.

Ustawa CLOUD jest związana z wymianą danych na temat dokumentów, wiadomości e-mailowych oraz innych kanałów łączności w internecie. Umożliwia ona Stanom Zjednoczonym zawieranie umów dotyczących przekazywania informacji z serwerów amerykańskich śledczym w innych krajach.

Łatwiejsze gromadzenie dowodów elektronicznych

Zawarte z Wielką Brytanią porozumienie „radykalnie przyspieszy dochodzenia dzięki usunięciu barier prawnych dla terminowego i skutecznego gromadzenia dowodów elektronicznych" – oświadczyli przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości USA. Organy ścigania w obu krajach uzyskają wgląd w dane dotyczące poważnych przestępstw (takich jak terroryzm, niegodziwe traktowanie dzieci, pedofilia i cyberprzestępczość) bez zbędnej zwłoki.

– Tylko przez zagwarantowanie szybkiego dostępu do elektronicznych dowodów przestępstw popełnionych w jednym kraju, a przechowywanych w innym państwie możemy mieć nadzieję, że dotrzymamy kroku zagrożeniom XXI wieku – powiedział prokurator generalny USA William Barr.

Obrońcy praw człowieka protestują

Nowy pakt zastępuje stosowany do tej pory system udostępniania informacji o użytkownikach internetu. Traktat o wzajemnej pomocy prawnej (Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT) wymagał od śledczych uzyskania zgody sądu na ujawnienie danych przez usługodawców internetowych. Rzecznik Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że proces taki często „trwał całymi latami".

Organizacje takie jak ACLU (American Civil Liberties Union) i EFF (Electronic Frontier Foundation) skrytykowały zawarte właśnie porozumienie, twierdząc, że pozwala ono omijać konstytucyjne zabezpieczenia przed nieuzasadnioną inwigilacją. Działacze argumentują, że kolejne podobne pakty mogą doprowadzić do przekazywania danych użytkowników krajom znanym z łamania praw człowieka.

