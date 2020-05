USA kontra Chiny: kolejna odsłona sporu

Kolejne firmy z Państwa Środka trafiły na czarną listę Departamentu Handlu.

Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu (BIS) poinformowało, że 8 chińskich firm oraz Instytut Kryminalistyczny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Chińskiej Republice Ludowej zostaną wpisane na tzw. Entity List. Oznacza to, że będą one mieć ograniczony dostęp do amerykańskich technologii i produktów – ich zakup będzie wymagał uzyskania zgody rządu Stanów Zjednoczonych.

Oskarżenia o inwigilację

Departament Handlu oskarża przedsiębiorstwa i instytucje dodane do listy o współudział w łamaniu praw człowieka podczas chińskiej kampanii represji, masowych zatrzymań i inwigilacji Ujgurów, Kazachów i członków mniejszości muzułmańskiej w Ujgurskim Autonomicznym Regionie Xinjiang. Wykorzystywane są przy tym zaawansowane technologie, takie jak systemy inteligentnych kamer, rozpoznawania twarzy i uczenia maszynowego.

Takie same zarzuty postawiono już w październiku ubiegłego roku 28 innym chińskim przedsiębiorstwom – one również trafiły na Entity List.

Wśród firm nowo dodanych do listy znalazły się: Cloudwalk Technology i Sensenets (technologie rozpoznawania twarzy), NetPosa (kamery i systemy nadzoru) oraz AI Intellifusion (produkcja układów scalonych).

fot. Pixabay