USA przedłuża zakaz współpracy z Huaweiem do maja 2021 r.

Chińscy producenci elektroniki wciąż uznawani za zagrożenie w USA

W swoim zarządzeniu, które ma obowiązywać przez kolejny rok, prezydent Donald Trump zabrania amerykańskim przedsiębiorcom zakupu sprzętu telekomunikacyjnego od firm uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego – oraz jakiejkolwiek innej współpracy z nimi.

Choć w dokumencie nie ma mowy o konkretnych przedsiębiorstwach, to uderzył on głównie w koncerny Huawei i ZTE. Od maja 2019 r. nie mogą one sprzedawać swoich produktów w USA ani korzystać z oprogramowania i licencji amerykańskich producentów oraz wytwarzanych przez nich komponentów (np. Google'a, Microsoftu czy ARM).

Obawy w USA spowodowane były kwestiami bezpieczeństwa. Wobec firmy Huawei wysuwano bowiem podejrzenia o wykorzystywanie infrastruktury sieciowej do szpiegowania na rzecz chińskiego rządu (firma domagała się od rządu USA opublikowania dowodów na potwierdzenie tej tezy).

Ograniczona współpraca

Dotychczas jednak, pomimo zakazu, Huawei podtrzymywał pewien rodzaj współpracy z Google'em. Nie mógł instalować systemu operacyjnego tej firmy na swoich nowych urządzeniach, wciąż jednak dostarczał aktualizacje oprogramowania na urządzenia sprzedane przed wprowadzeniem zakazu handlu. Działo się to na mocy ogólnej licencji tymczasowej, na którą zgodę wydał amerykański Departament Handlu.

Zgoda ta była odnawiana 4-krotnie od maja zeszłego roku do marca tego roku. Ostatnia wygasa jutro (15 maja) i nie wiadomo jeszcze, czy licencja zostanie przedłużona.

Decyzja Donalda Trumpa zakazująca współpracy z chińskimi koncernami spotkała się z różnymi, niekoniecznie pozytywnymi reakcjami firm amerykańskich.

fot. geralt – Pixabay