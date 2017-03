UV310 – wytrzymały pendrive od Adata

UV310 to jednobryłowa konstrukcja, wykonana ze stopu cynku. Piaskowana powierzchnia zapewnia większą odporność na zarysowania i zabrudzenia. Zastosowanie takiej konstrukcji to nie tylko dbałość o estetykę, ale także sposób na zapewnienie wysokiej wytrzymałości.

Nowy pendrive, dzięki zastosowaniu technologii COB (Chip-On-Board), jest w pełni odporny na wodę, kurz, wstrząsy i upadki. Łączność odbywa się przez port USB 3.1, a maksymalne prędkości transferu to 100/30 MB/s dla odczytu i zapisu danych.

Model UV310 jest kompatybilny z niemal wszystkim urządzeniami, wyposażonymi w port USB - komputerami, smartfonami, tabletami, telewizorami, konsolami do gier, ramkami fotograficznymi i odtwarzaczami muzyki.

Pendrive jest mały i lekki - jego wymiary to zaledwie 39 x 12,2 x 4,5 mm, a waga to tylko 4,7 grama. Jego funkcjonalność dodatkowo zwiększa uchwyt, który umożliwia przypięcie pendrive'a np. do kluczy.

ADATA UV310 trafi do sprzedaży w Polsce w kwietniu, w wariantach o pojemności 16, 32 i 64 GB. Ceny nie są jeszcze znane.