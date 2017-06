Ubisoft zaprezentował Assassin's Creed Origins

Podczas targów Electronic Entertainment Expo (E3), firma Ubisoft ogłosiła prace nad najnowszą cześcią serii Assassin's Creed o podtytule Origins. Gra w polskiej wersji językowej (napisy) trafi do sprzedaży w dniu 27 października 2017 roku na konsole Xbox One, Xbox One X, PlayStation4 Pro, PlayStation4 oraz komputery PC.