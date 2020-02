Uczenie maszynowe poprawia Photopshopa

Photoshop to jedna z najważniejszych aplikacji – Adobe wprowadził to popularne oprogramowanie po raz pierwszy 30 lat temu. Aby uczcić okrągłą rocznicę, firma zaktualizowała Photoshopa na komputery Mac i iPady. Nowe funkcje pokazują, jak bardzo rozwinęła się sztuka cyfrowa w ciągu trzech dekad.

W ostatnich miesiącach Photoshop doskonalił wersję na iPada, tak by swoimi możliwościami dorównywała tej na Maca. Jest to o tyle ułatwione zadanie, że obie wersje używają tej samej bazy kodu, co ułatwia przenoszenie niektórych nowych funkcji na tablet.

Wersja na iPada ma już ponad milion użytkowników. Udostępniona niedawno aktualizacja narzędzia do zaznaczania obiektów, wykorzystująca sztuczną inteligencję (AI), powala zaoszczędzić edytorom ogrom czasu. W skrócie można powiedzieć, że sztuczna inteligencja za pomocą uczenia maszynowego przewiduje, który obiekt na obrazie użytkownik zamierza wybrać, zawężając wybór do konkretnego elementu.

Przy tego typu funkcjach oczywiste jest, że spełniają one swoje zadanie tym lepiej, im częściej są wykorzystywane. Osoby, które programu używają sporadycznie, wielkiej zmiany nie odczują.

Użytkownicy Photoshopa na komputerze Mac zauważą, że urodzinowe niespodzianki Adobe'a obejmują m.in. łatwiejszą obsługę systemu w trybie ciemnym. Ulepszony został obszar roboczy Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości. Obecnie można dokonywać wyboru, pozostając w obszarze roboczym – dotychczas wprowadzenie takich zmian wymagało opuszczenia tego miejsca.

Wpływ AI widoczny jest także w narzędziu Lens Blur, które teraz znacznie lepiej wykorzystuje procesor graficzny Maca. Algorytmy dostosowane do 3D poprawiają ostrość i krawędzie przy użyciu rozmycia soczewkowego.

Photoshop ma technicznie 32 lata, ponieważ został pierwotnie stworzony w 1988 r. przez Thomasa Knolla i Johna Knolla. Adobe kupił ten produkt i wprowadził go pod nazwą Photoshop dokładnie 30 lat temu. Przez ten czas aplikacja otrzymała 20 głównych wersji i niezliczoną liczbę drobnych aktualizacji. Znacząco zmieniła sztukę fotograficzną, tworząc przemysł cyfrowy. Niestety narzędzie to w dużym stopniu przyczyniło się do rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

W swoim pierwszym wcieleniu Photoshop obsługiwał tylko obrazy w skali szarości na monochromatycznym wyświetlaczu. Bracia Knoll później dodali edycję obrazu; pierwsze zdjęcie, które Photoshop kiedykolwiek edytował, było fotografią żony Johna Knolla.

