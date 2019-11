Ukryj tweeta

Opcja ukrywania tweetów na platformie zapowiadana była już dawno, jednak Twitter nie wywiązał się z obietnicy wprowadzenia jej w okresie letnim. Teraz w końcu funkcja jest dostępna i to od razu globalnie, dla wszystkich użytkowników. Jak wiadomo, wiele rozmów prowadzonych za pośrednictwem Twittera ma często negatywny przebieg i jest w nich mnóstwo hejtu oraz spamu. Użytkownicy nie mogą usuwać tweetów, bo to mogłoby spowodować jeszcze większy bałagan i wywołało podejrzenia o cenzurę. Ale mogą je ukryć. Tak oznaczone tweety będą wciąż dostępne –jedynie trzeba będzie poświęcić chwilę, aby dotrzeć do ukrytego wpisu i go „rozwinąć". Model działania nowej opcji można obejrzeć na wideo opublikowanym przez Twittera. Aby ukryć tweeta, wystarczy wybrać z rozwijalnego menu umieszczonego w prawym rogu wpisu opcję „ukryj". Dostępna będzie też funkcja blokowania osób, których tweety ukryliśmy.

fot. Pete Linforth/Pixabay