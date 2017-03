Ulefone Gemini – smartfon z podwójnym aparatem za 799 zł

Marka Ulefone wprowadziła do sprzedaży swój pierwszy smartfon z podwójnym aparatem. Oprócz bogatych funkcji fotograficznych, nabywca dostaje do dyspozycji 32 GB pamięci wewnętrznej, 3 GB pamięci RAM i aktualizację do systemu Android 7.0 Nougat.