Ulefone X i Ulefone Armor X trafiły do Polski

Ulefone X ma ośmiordzeniowy procesor MT6763, pamięć 4 GB RAM i 64 GB ROM (dla użytkownika przeznaczono 51 GB), którą można rozbudować do 256 GB za pomocą karty pamięci. Za czas pracy odpowiada bateria o pojemności 3300 mAh - wystarczy na 290 godzin działania urządzenia lub: 10 godzin rozmów, 20 godzin słuchania muzyki czy 5 godzin oglądania filmów. W modelu tym wykorzystano także technologię bezprzewodowego ładowania Qi.

Stosunek wielkości wyświetlacza, o proporcjach 18:9, do całości przedniej części wynosi 91%. Rozdzielczość ekranu to 1512x720 pikseli. Główny aparat to dwa snesory - 16 MP i 5 MP. Z kolei przedni aparat z układem 13 MP powinien z powodzeniem sprawdzić się do wakacyjnych selfie. Za wysoką jakość dźwięku odpowiada mikroukład AW8736 wraz z dedykowanym głośnikiem.

Ulefone X, poza wykorzystaniem technologii GPS, korzysta także z systemu GLONASS, dzięki czemu określanie położenia smartfona jest dokładniejsze. W zestawie znajdziemy bezprzewodową ładowarkę UF002.

W Polsce telefon jest dostępny w cenie 999 złotych brutto. Można go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej lub białej.

Ulefone Armor X cechuje się z kolei wysokim stopniem ochrony IP68 przed kurzem i wodą oraz obudową odporną na pęknięcia. W obudowie TPU zastosowano włókno szklane, wzmocniony poliwęglan i metal oraz wyświetlacz Corning Gorilla Glass. Smartfon charakteryzuje się też wysoką odpornością na zróżnicowane temperatury. Może pracować zarówno w minus 40 stopniach Celsjusza, jak i w 80-stopniowym upale.

Procesor zastosowany w Ulefone Armor X to czterordzeniowy MT6739. Wspiera go 2 GB RAM. Z kolei 16 GB ROM można rozbudować do 256 GB, oczywiście za pomocą karty microSD. Długi czas pracy gwarantuje bateria o pojemności 5500 mAh, która pozwala na 250 godzin czuwania urządzenia lub: 20 godzin rozmów, 30 godzin słuchania muzyki czy 10 godzin oglądania filmów. W Ulefone Armor X, podobnie jak w modelu Ulefone X, także zastosowano technologię bezprzewodowego ładowania Qi.

Wyświetlacz Ulefone Armor X posiada rozdzielczość 1440x720 pikseli. Główny aparat to dwa sensory - 13 MP i 5 MP, natomiast frontowa kamera została wyposażona w sensor o rozdzielczości 8 MP. Również i w tym modelu zastosowano osobny układ audio AW8736 w parze z dedykowanym głośnikiem.

Ciekawostką jest jednak obecność, obok tradycyjnego czytnika linii papilarnych, rozwiązania typu "Face ID", czyli skanera twarzy, dzięki któremu zabezpieczymy dane, znajdujące się na smartfonie. Ponadto, jako że Ulefone Armor X dedykowany jest także do zastosowań profesjonalnych, znajdziemy tu także technologię NFC oraz możliwość skorzystania z dwóch kart SIM, ze wsparciem dla LTE, dla obu z nich. W zestawie znajdziemy bezprzewodową ładowarkę UF002.

W Polsce Ulefone Armor X jest dostępny w cenie 849 złotych brutto.