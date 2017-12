Ultrasone Edition 15 - pierwsze słuchawki referencyjne z obsługą GTC

Edition 15: słuchawki referencyjne z najnowszą technologią GTC

Kluczową cechą Edition 15 jest sterownik GTC tworzony z mieszanki złota i titanium. Technologia ta łączy złotą membranę z tytanową kopułką, aby uzyskać wyjątkowe brzmienie. Odtwarzanie dźwięku jest konkretne i precyzyjne w całym zakresie częstotliwości, od najniższych basów po najdelikatniejsze z wysokich tonów. Dzięki wysokiej jakości złączom LEMO i przewodowi czterordzeniowemu słuchawki te są w pełni gotowe do wyregulowanego użytkowania.

S-LogicEX dla przestrzenności brzmienia

Edition 15 to pierwszy zestaw słuchawek otwartych z opatentowaną technologią S-LogicEX. Specjalnie dopracowany układ sterowników sprawia, że dźwięk jest niezwykle naturalny, a jego jakość jest bliższa odtwarzaniu na głośnikach klasy premium niż w przypadku typowych słuchawek. Przekłada się to na autentyczny stereofoniczny obraz i żywą głębię dźwięku. Słuchawki z technologią S-Logic wymagają również znacznie niższego ciśnienia akustycznego przy takim samym poziomie głośności. Zmniejsza to poczucie zmęczenia u słuchającego, sprawiając że nawet dłuższe słuchanie jest praktycznie nieodczuwalne.

Muszle słuchawkowe stworzone z drewna używanego przy produkcji instrumentów

Muszle słuchawkowe są wykonane z drewna wiśni amerykańskiej. Drewno znane w świecie muzyki nie od dzisiaj, jest ono niezwykle popularne w tworzeniu instrumentów. Wiele fortepianów i instrumentów dętych drewnianych jest wykonanych z tego wysokogatunkowego drewna - najwyższej jakości materiały do produkcji instrumentów!

Wysokiej jakości materiały

Nie tylko drewno użyte w muszlach słuchawkowych spełnia najwyższe standardy w produkcji słuchawek: poduszki z mikroweluru oraz opaska na głowę ze skóry Merino dopełniają przyjemności słuchania. Jeżeli poduszki nauszne ulegną uszkodzeniu w dowolnym momencie, można je łatwo wymienić dzięki pomysłowemu mocowaniu za pomocą magnesu.

Zawartość produktu i dostępność

Ultrasone podkreśla swoje zaangażowanie w jakość, oferując pięcioletnią gwarancję na słuchawki Edition 15. Słuchawki Edition 15 będą dostępne w sklepach już pod koniec listopada 2017 r.