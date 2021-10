Umieścić Honor na czarnej liście

Apel senatorów

W wystosowanym do administracji rządowej liście Rubio określił sprzedaną przez Huawei w 2020 roku markę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i „ramię" rządu w Pekinie.

„Nie reagując, Departament Handlu ryzykuje ustanowienie niebezpiecznego precedensu i zakomunikowanie przeciwnikom, że brakuje nam zdolności lub siły woli, aby ukarać rażącą inżynierię finansową autorytarnego reżimu" - czytamy w liście senatorów, podpisanym także przez Johna Cornyna i Ricka Scotta.

Przedstawiciele Huawei odmówili komentarza, wskazując na wcześniejsze oświadczenie, zgodnie z którym koncern nie będzie miał akcji firmy Honor ani nie będzie zaangażowany w zarządzanie marką po jej sprzedaniu.

Poprzedni prezydent USA, Donald Trump, umieścił koncern Huawei na czarnej liście w 2019 roku, argumentując to względami bezpieczeństwa. Wpisanie Huawei na taką listę sprawia, że amerykańscy dostawcy firmy muszą uzyskać specjalną koncesję na sprzedawanie jej podzespołów, m. in. półprzewodników.

Nałożone sankcje były na tyle uciążliwe, że chiński koncern pozbył się w listopadzie ubiegłego roku firmy i marki Honor.

Już w sierpni grupa Republikanów pod przewodnictwem członka Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, Michaela McCaula, również wezwała Departament Handlu do nałożenia sankcji na Honor, twierdząc, że został on sprzedany tylko po to, aby uniknąć kontroli eksportu i dać Huawei dostęp do technologii, układów scalonych i oprogramowania.

fot. Pixabay