Unia Europejska konsekwentnie chce standardowej ładowarki

Jak podaje Reuters, Komisja Europejska ma w czwartek (23 września) przedstawić wniosek dotyczący standardowej ładowarki do telefonów komórkowych, tabletów i słuchawek. Wprowadzenie przepisów nakazujących jej stosowanie zmusiłoby producentów elektroniki do zmian w konstrukcji wytwarzanego sprzętu. Skorzystać na tym mieliby nie tylko użytkownicy, ale też środowisko naturalne, do którego trafiałoby mniej elektrośmieci.

Komisja Europejska zamierza wprowadzić zasadę osobnej sprzedaży ładowarek i urządzeń, ma także zaproponować ujednolicony port ładowania.

Oczywiście przeciwnikami takich propozycji są najwięksi producenci sprzętu elektronicznego, w tym Apple, który ma własny kabel Lightning do ładowania iPhone'ów. Według firmy proponowane przepisy (o których mówi się od lat) mogą zniechęcić do innowacji.

fot. Solen Feyissa – Unsplash