Unia Europejska planuje wprowadzić cyfrowy portfel

W wirtualnym schowku będziemy przechowywać m.in. prawo jazdy

Do tej pory poszczególne państwa członkowskie UE uruchamiały własne cyfrowe identyfikatory, jednak nie wszystkie z nich okazały się ze sobą zgodne, a europejscy komisarze oceniają zainteresowanie takimi usługami jako stosunkowo niskie. W związku z pandemią, która zmusza wiele osób do korzystania z internetu w większym niż dotąd stopniu, UE planuje promować ideę cyfrowego identyfikatora jako sposobu na łatwiejszy dostęp do usług publicznych i prywatnych.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Na razie wiadomo (choć szczegóły nie są jeszcze ustalone), że użytkownicy będą mogli otworzyć aplikację za pomocą technik biometrycznych: skanowania odcisków palców lub siatkówki. Portfel cyfrowy nie będzie obowiązkowy. Unijni urzędnicy planują w wysokim stopniu chronić prywatność obywateli, dlatego mają uniemożliwi firmom wykorzystywanie danych zebranych z identyfikatorów do celów marketingowych i innych działań handlowych. Nowy system ma być wdrożony za ok. rok.

