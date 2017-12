Uniwersalne chłodzenie wodne

Zalman to firma znana z dostarczania skutecznych systemów chłodzenia. Odprowadzanie ciepła za pomocą cieczy jest zwykle bardzo skuteczne i nie inaczej ma być w przypadku nowości rodem z Korei.

Budowa

Podobnie jak większość zestawów chłodzenia wodnego Zalman Oymyakon ZM-EQ120 składa się z trzech elementów: pompy, radiatora oraz wentylatora. Pierwszy z nich montowany bezpośrednio na CPU jest w większości przezroczysty, co w połączeniu z białym podświetleniem LED tworzyć ma dość efektowny widok. Od spodu natomiast znajduje się miedziana płytka, wykonana z wielu cienkich blaszek, co ma pomóc w szybkim transferze ciepła z powierzchni procesora. Z drugą częścią zestawu łączy się za pomocą dwóch rurek. Ciecz trafia do radiatora, wykonanego z aluminium i miedzi, a zamontowany na nim 120-mm wentylator (także z białym podświetleniem) wyciąga ciepłe powietrze na zewnątrz obudowy.

Niebiesko czy czerwono?

Zalman ZM-EQ120 jest rozwiązaniem uniwersalnym, a więc współpracującym tak z procesorami Intela, jak i AMD. Na liście kompatybilnych podstawek znalazły się LGA2066, LGA2011v3, LGA2011, LGA1155, LGA1150 i LGA1151, a także sockety AMD: FM2/FM2+, AM3/AM3+ i najnowszy AM4. W zestawie znajduje się komplet akcesoriów umożliwiających montaż na płytach głównych będących elementem różnorodnych platform.

Efektywnie i cicho

Jak mocne CPU można schłodzić za pomocą Oymyakon ZM-EQ120? Według producenta zestaw ten ma radzić sobie z procesorami o TDP sięgającym nawet 250W. Najmocniejszy spośród nie serwerowych modeli Intela, Core i9-7980E, charakteryzuje się tym współczynnikiem na poziomie 165 W. Zatem nawet podkręcanie topowych procesorów chłodzonych za pomocą ZM-EQ120 powinno być możliwe. Tym bardziej cieszy fakt, iż głośność całego kompletu nie przekracza 28 dB.

Cena chłodzenia nie jest jeszcze znana.