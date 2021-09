Uniwersytet Howarda zaatakowany

Instytucje edukacyjne łatwym celem

Uniwersytet Howarda stał się kolejną ważną instytucją edukacyjną, która padła ofiarą ataku ransomware.

Uczelnia poinformowała, że członkowie zespołu technologicznego zauważyli „niezwykłą aktywność" w sieci uniwersyteckiej i zamknęli ją w celu zbadania problemu. Następnie potwierdzili, że był to atak ransomware, ale nie ujawnili, kto ponosi odpowiedzialność za ten czyn.

„Sytuacja jest nadal badana, chcemy udostępnić tyle informacji, ile możemy w tym momencie, biorąc pod uwagę, że nasze e-maile są często rozpowszechniane publicznie" – napisali przedstawiciele uniwersytetu.

Władze uczelni pozostają w kontakcie z organami ścigania i współpracują z ekspertami kryminalistycznymi w tej sprawie. Twierdzą, że, choć dochodzenie jest w toku, to nie ma dowodów na to, że doszło do przejęcia danych osobowych lub ich wycieku.

Placówka została zmuszona do odwołania wszystkich zajęć, a kampus jest otwarty tylko dla części pracowników. Sieć Wi-Fi nie działa, choć niektóre aplikacje w chmurze pozostaną dostępne.

Specjaliści produkującej oprogramowanie antywirusowe firmy Emsisoft opublikowali dane, z których wynika, że między drugim a trzecim kwartałem 2020 roku nastąpił 388-procentowy wzrost liczby udanych ataków ransomware na sektor edukacji. Doszło do 222 takich incydentów, które dotknęły prawie 4 tysiące szkół i uczelni wyższych. Średni koszt usunięcia szkód powstałych wskutek działań cyberprzestępców to prawie milion dolarów w każdym przypadku.

Żądania okupu mieściły się w przedziale od 5 tysięcy do 40 milionów dolarów. Hakerzy otrzymali co najmniej 2,95 miliona dolarów okupu; jego średnia wysokość to 268 tysięcy dolarów.

Instytucje edukacyjne, a zwłaszcza uniwersytety, są popularnymi celami przestępców posługujących się oprogramowaniem ransomware, ponieważ często prowadzą rozległe, otwarte projekty technologiczne. Mogą one zostać wykorzystane do innych celów niż oficjalne – szczególnie jeśli pozbawione są odpowiedniego nadzoru ze strony specjalistów od bezpieczeństwa.

fot. Pixabay