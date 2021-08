Urodziny internetu

Od tego się zaczęło

„The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents" (World Wide Web jest szeroko zakrojoną inicjatywą odnajdowania informacji hipermedialnych, która ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do wszechświata dokumentów) – takie właśnie zdanie otwierało pierwszą na świecie stronę WWW.

Autorem przytoczonych słów jest Tim Berners-Lee, który równo 30 lat temu, 6 sierpnia 1991 roku uruchomił w laboratorium CERN pierwszy serwer WWW (działał on na jego służbowym komputerze NeXT). Właśnie na nim była hostowana strona, na której przedstawiono ideę WWW jako publicznie dostępnej usługi, dzięki której możliwa jest wymiana informacji zgromadzonych na komputerach podłączonych do sieci

Jak to działa?

Z całą zawartością witryny można zapoznać się pod oryginalnym adresem http://info.cern.ch. Berners-Lee przedstawił na stronie pojęcie hipertekstu oraz kluczowych technologii zapewniających działanie usługi WWW - języka HTML, protokołu HTTP oraz lokalizatorów zasobów URL.

Oprócz samych technologii Berners-Lee opracował także pierwszą przeglądarkę WWW – oprogramowanie niezbędne do przeglądania zasobów w sieci. Nosiła ona początkowo nazwę WorldWideWeb, jednak została przemianowana na Nexusa - miało to zapobiec myleniu browsera z usługą WWW.

Tim Berners-Lee nie opatentował własnych technologii internetowych – zależało mu bowiem na tym, aby idea WWW rozprzestrzeniała się najszybciej jak to jest możliwe. Stwierdził później: „gdyby technologia była zastrzeżona i pozostawała pod moją kontrolą, pewnie by się nie upowszechniła. Nie można proponować, aby coś było uniwersalne i równocześnie zachować nad tym kontroli".

16 lipca 2004 królowa Elżbieta II nadała Timowi Bernersowi-Lee tytuł Rycerza Orderu Imperium Brytyjskiego za „wkład w ogólnoświatowy rozwój internetu".

fot. CERN