Urządzenia marki Hykker w Biedronce

Głośnik Hykker Mood BT wyróżnia się jakością wykonania i dźwiękiem. Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia zasięg aż do 10 metrów. Atutem głośnika jest również bateria Li-ion o pojemności 250 mAh, zapewniająca czas pracy urządzenia do 3 godzin. Produkt dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: srebrno-czarnej i czerwono-czarnej, w cenie 19,99 zł.

Głośnik Hykker Lava BT to głośnik o podobnych parametrach co Mood BT. Również charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Został jednak zamknięty w inną, bardziej efektowną skorupę. Wierzch małej tuby przypomina zastygającą magmę, którą po uruchomieniu rozświetlają wewnętrzne diody RGB. Produkt również zapewnia połączenie za pomocą modułu Bluetooth z innym sprzętem do 10 m, a dzięki wbudowanej baterii jego czas pracy wynosi do trzech godzin.

Urządzenia mają możliwość odsłuchu swojej playlisty z kart microSD lub innych nośników pamięci oraz sprzętów poprzez złącze AUX. Hykker Lava BT dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej, w cenie 19,99 zł.

Kolejnym produktem jest smartwatch Hykker Chrono 3. To prosty w obsłudze, multifunkcyjny zegarek na rękę. Posiada dotykowy wyświetlacz IPS o rozmiarze 1.22", który dobrze oddaje kolory i zapewnia szerokie kąty widzenia. Smartwatch z opcją Bluetooth można zsynchronizować z innymi urządzeniami, zarówno ze smartfonami, jak i tabletami, dzięki czemu możliwe jest wysyłanie i odczytywanie smsów. Opcja instalacji karty SIM z transmisją 2G zapewnia wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych. Zegarek jest wyposażony również w prosty aparat fotograficzny VGA.

Smartwatch Hykker Chrono 3 został wyposażony w wiele innych funkcji: opcję śledzenia aktywności fizycznej, zegarek, kalendarz, a także mikrofon oraz głośnik niezbędne do rozmów. Sprzęt jest kompatybilny z systemem Android 4.3 lub wyższym. Urządzenie posiada również czytnik kart microSD do 32 GB. Smartwatch jest wyposażony w akumulator o pojemności 230 mAh, który zapewnia mu działanie w stanie czuwania nawet do 3 dni. Zegarek ma elegancką, metalową obudowę na silikonowych paskach i dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej i niebieskiej, w cenie 69,90 zł.

Hykker Elegant II to z kolei klasyczny telefon z klawiszami. Produkt posiada kolorowy wyświetlacz wielkości 2,4 cala. Codzienne użytkowanie telefonu ułatwia również m.in. intuicyjna blokada klawiatury.

Telefon Elegant II został wyposażony także w prosty aparat fotograficzny. Opcja rozbudowy pamięci o dodatkowe 32 GB umożliwia przechowywanie na telefonie dodatkowych multimediów.

Za czas pracy telefonu odpowiada akumulator o pojemności 1000 mAh. Ponadto, telefon posiada wiele funkcji: Bluetooth, latarkę, odtwarzacz MP3, wbudowane radio FM, zegar oraz alarm. Dodatkowo, funkcja Dual SIM pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie. Hykker Elegant II dostępny będzie w kolorach czarnym i białym, w cenie 59,90 zł.

Urządzenia posiadają znak jednostek certyfikujących TÜV Rheinland oraz DEKRA, które zbadały je pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

Produkty Hykker: głośniki Mood BT oraz Lava BT (cena 19,99 zł/szt.), smartwatch Chrono 3 (cena 69,90 zł), a także telefon Elegant 2 (59,90 zł), dostępne będą we wszystkich sklepach sieci Biedronka od czwartku 28 czerwca do 11 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.