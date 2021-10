Usain Bolt ambasadorem marki Epson

Firma Epson ogłosiła partnerstwo z Usainem Boltem – sprinter będzie twarzą kampanii reklamowej drukarek atramentowych EcoTank bez kartridżów.

Kampania promocyjna obejmuje reklamy w mediach społecznościowych, zewnętrzne, w punktach sprzedaży oraz telewizyjne, emitowane w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ma ona na celu promowanie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z linii EcoTank, a jej wiodące hasło to „Nalej i biegnij dalej".

W serii materiałów filmowych i zdjęć Usain Bolt na swój własny sposób pokaże, jak dzięki drukarkom EcoTank bez kartridżów można drukować dokumenty bez uzupełniania atramentu nawet przez trzy lata. Kampania adresowana jest do mieszkańców Europy, Afryki i Rosji.

Usain Bolt, znany też jako „najszybszy człowiek na świecie", to ośmiokrotny złoty medalista olimpijski. Od Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Berlinie w 2009 roku do dziś jest podwójnym rekordzistą świata w biegu na 100 metrów (czas 9,58 sekundy) i 200 metrów (19,19 sekundy). Obecnie angażuje się w działania fundacji własnego imienia (Usain Bolt Foundation) – jej celem jest tworzenie nowych możliwości edukacyjnych dla osób potrzebujących oraz rozwój kulturalny. Fundacja zainwestowała miliony dolarów, przede wszystkim na Jamajce – ojczyźnie lekkoatlety – w projekty wspomagające kulturę fizyczną i zdrowie, edukację młodzieży oraz rozwój lokalnych społeczności. Więcej informacji o działaniach fundacji znaleźć można na jej stronie internetowej. Usain i jego paritnerka Kasi Bennett są rodzicami trojga dzieci: córki Olimpii Lightning, urodzonej w 2020 i bliźniaków o imionach Saint Leo i Thunder, urodzonych w 2021 roku.

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2010 r,. na całym świecie sprzedano już ponad 60 milionów drukarek EcoTank ze zbiornikami na atrament o dużej pojemności, dzięki którym użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 90% na kosztach drukowania. Zamiast kartridżów są one wyposażone w wydajne, przyjazne w obsłudze butelki . Użytkownicy domowi i małe biura mogą teraz korzystać z zalet drukarek Epson w ich nowej, odświeżonej formule. Wszystkie nowe modele EcoTank są wyposażone w technologię druku niewymagającą użycia ciepła i głowice Micro Piezo lub Precision Core, co pozwala zmniejszyć zużycie energii i minimalizuje czynności serwisowe oraz gwarantuje niski całkowity koszt utrzymania.

Yoshiro Nagafusa, prezes oddziału Epson Europe, powiedział: „Usain to dla nas idealny partner! Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie, a jego radosny charakter pomoże nam w zabawny, zapadający w pamięć i przyjazny sposób pokazać niedrogie urządzenia do drukowania. Teraz, gdy z domu pracuje więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej, a życie rodzinne zyskuje na intensywności, nadszedł właściwy moment, aby zwiększyć znajomość drukarek EcoTank i zapewnianych przez nie oszczędności".

„Bardzo się cieszę, że będę współpracował z firmą Epson i pomagał przekazywać informacje o drukarkach EcoTank. Nawiązuję partnerstwa tylko z tymi markami, które według mnie mogą naprawdę coś zmienić. Urządzenia EcoTank pozwalają zapomnieć o wielu problemach związanych z drukowaniem, jakie występowały przy korzystaniu z kartridżów atramentowych. Jestem zdania, że wszystko, co może nam choć trochę ułatwić życie, jest po prostu dobre. Ale to nie wszystko: z Epsonem łączy mnie wiele wspólnych wartości, razem chcemy tworzyć lepszą przyszłość. Zależy nam przede wszystkim na budowaniu zaufania dzięki produktom, które pomagają społecznościom rozwijać się w mądry, zrównoważony sposób. Chcę inspirować innych do realizowania swoich marzeń, niezależnie od tego, czy są duże czy małe" – oświadczył Usain Bolt.

fot. Epson