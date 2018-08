Usecrypt Messenger - w pełni anonimowy komunikator

Do tej pory, z momentem wejścia (lub zalogowania) na stronę dowolnego portalu społecznościowego, sklepu internetowego czy serwisu informacyjnego, każdy ruch użytkowników był skrzętnie obserwowany i analizowany. Na podstawie ich zachowań algorytmy określały: poglądy polityczne, poziom inteligencji, zasobność portfela, a nawet orientację seksualną. Wszystko po to, by dotrzeć do z jak najbardziej "spersonalizowanym" przekazem reklamowym. Jaki użytek można zrobić z tych informacji, dobitnie pokazała niedawna afera z Cambridge Analytica; przypomnijmy: firma wydobyła z Facebooka dane ponad 50 mln użytkowników, które następnie posłużyły do przygotowania spersonalizowanych reklam wyborczych w kampanii Donalda Trumpa. Te, jak wiemy, pomogły mu wygrać wybory prezydenckie.

Wszystko jednak wskazuje na to, że ten czas się kończy. Bo ludzkość na całym świecie zaczyna rozumieć, że nie musi się godzić na przekazywanie swoich danych olbrzymim koncernom, które nie informują ich, w jaki sposób ich użyją ani gdzie je udostępnią. Być może dlatego manifest twórców aplikacji Usecrypt Messenger opublikowany na platformie YouTube obejrzało już ponad milion osób. Ten przełomowy polski komunikator gdy trafił do AppStore, uplasował się wśród najpopularniejszych aplikacji - obecnie zajmuje 1. miejsce na liście hitów wśród płatnych programów oraz 1. miejsce w kategorii social networking. Co w nim niezwykłego?

W porównaniu do darmowych, ale nie oferujących pełnej prywatności messengerów takich jak WhatsApp, Signal, Telegram czy Viber, UseCrypt nie przechowuje żadnych danych dotyczących rozmów oraz historii wiadomości (także przesłanych plików) na serwerze. Co więcej, może sprawdzić, czy telefon nie został zhakowany oraz czy nasze połączenia nie są monitorowane przez inne programy znajdujące się na tym samym urządzeniu. Bezkonkurencyjność zapewnia również fakt, że szyfrowanie odbywa się całkowicie i bezpośrednio na urządzeniu, z którego korzystamy.

Miesięczna subskrypcja UseCrypt kosztuje nieco ponad 60 zł.

Aplikacja jest do pobrania na systemy iOS i Android