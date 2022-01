Usługa 5G mimo obaw środowiska lotniczego wystartuje 5 stycznia

5G zakłóci pracę elektroniki pokładowej?

Wniosek o opóźnienie wdrożenia łączności bezprzewodowej 5G w Stanach Zjednoczonych został odrzucony. Dyrektorzy generalni AT&T oraz Verizon Communications nie zgodzili się na przesunięcie startu nowej usługi, planowanego na 5 stycznia.

We wniosku amerykański sekretarz ds. transportu Pete Buttigieg i szef Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Steve Dickson prosili o dwutygodniowe opóźnienie komercyjnego wdrożenia 5G. Złożenie dokumentu wynikało z obaw dotyczących bezpieczeństwa lotniczego. Łączność 5G może wpływać na wrażliwą elektronikę samolotu, taką jak radiowysokościomierze, co spowodowałoby zakłócenie lotów.

Patrzcie na Francję

Firmy komunikacyjne AT&T oraz Verizon Communications w niedzielę 2 stycznia przedstawiły swoje stanowisko we wspólnym liście. Poinformowały, że nie będą świadczyć usług 5G wokół lotnisk przez 6 miesięcy, ale odrzuciły szersze ograniczenia dotyczące korzystania z widma pasma C. Ich dyrektorzy podkreślili, że strefa wyłączenia proponowana przez AT&T i Verizon obowiązuje obecnie we Francji, z niewielkimi zmianami wynikającymi z różnic technicznych w sposobie korzystania z pasma C. Jeśli więc amerykańskie linie lotnicze mogą wykonywać loty codziennie we Francji, to te same warunki operacyjne powinny im na to pozwolić w Stanach Zjednoczonych.

Administracja lotnictwa poinformowała w niedzielę, że zapoznaje się ze stanowiskiem firm i ich propozycjami dotyczącymi złagodzenia zakłóceń wynikających z transmisji 5G w paśmie C i że w swoich dalszych działaniach FAA będzie się kierować „standardami bezpieczeństwa lotniczego".

Skończy się w sądzie?

Wniosek o opóźnienie wdrożenia 5G popierało również amerykańskie Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych. Według urzędników i pracowników przemysłu lotniczego strefy wykluczenia proponowane przez operatorów bezprzewodowych są mniejsze, niż domagała się FAA. Grupa linii lotniczych ostrzega, że może skierować sprawę do sądu, jeśli odpowiednich działań nie podejmie Federalna Komisja Łączności (FCC).

fot. Bilal EL-Daou – Pixabay