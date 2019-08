Usługa Google Hire zostanie wyłączona w 2020 roku

Google ogłosiło, że 1 września 2020 roku zostanie wyłączona usługa Google Hire. Platforma została uruchomiona ok. dwa lata temu i miała ułatwiać firmom przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników. Serwis pozwala nie tylko na publikację ogłoszeń o pracę, ale też na założenie własnego profilu. Za jego pomocą można odpowiedzieć na wybraną ofertę, wysyłając CV, a także zaplanować rozmowę kwalifikacyjną i poinformować osoby aplikujące o decyzjach.

Pomysł na portal społecznościowy, który wspiera proces zatrudnienia, był dobry, ale ostatecznie firma przekonała się, że trudno jej rywalizować z liderem wśród tego typu stron - serwisem LinkedIn, mimo tego, że oba portale działają na nieco innych zasadach. Wygląda jednak na to, że niewiele firm jest gotowych, by płacić za dostęp do usługi 200-400 dolarów miesięcznie (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Zwłaszcza, że Google Hire jest skierowany raczej do małych i średnich firm.

fot. Google