Usługa Microsoft Office 365 zmienia formę

Microsoft postanowił wprowadzić nową usługę abonamentową, która zastąpi subskrypcję Office 365. Nowa oferta będzie się nazywać po prostu Microsoft 365 i wystartuje już 21 kwietnia br. Zmiana w nazewnictwie nie jest tylko zwykłą kosmetyką, choć aplikacje pakietu biurowego wciąż będą wchodzić w skład usługi. Zostanie ona jednak nieco rozbudowana.

Przede wszystkim Microsoft postanowił rozszerzyć pakiet o garść nowych aplikacji i funkcji. Pierwszą z nich będzie aktualizacja Worda i PowerPointa. Firma wzbogaci oba programy o obsługę sztucznej inteligencji, co w przyszłości ma się przełożyć na bardziej zaawansowany algorytm podkreślania błędów. Programy mają od teraz nie tylko zaznaczać nierozpoznane słowa, ale też lepiej analizować składnię tekstu. Co ciekawe, funkcja ta ma działać również w przeglądarkach Edge i Chrome oraz odnosić się aż do 80 języków, w tym polskiego.

Dodatkowo PowerPoint ma dawać sugestie poprawek, np. rozpoznawać z kontekstu tematykę prezentacji i wyszukiwać tematyczne tła. Program ma również na podstawie wprowadzonych treści proponować odpowiedni dla nich układ. Rozpozna np. dane nadające się do przedstawienia w formie osi czasu bądź wykresu i zaproponuje użytkownikowi szybką ich transformację.

Inną nowością ma być aplikacja Teams przystosowana dla użytkowników domowych. Firma planuje dodać kilka funkcji związanych z rodziną. Będzie wśród nich m.in. aplikacja Bezpieczeństwo rodzinne, która pozwala kontrolować aktywność dziecka na telefonie, komputerze i konsoli Microsoftu, podpiętych do wspólnego konta.

Firma proponuje też rodzinom wspólną przestrzeń w chmurze OneDrive oraz możliwość dzielenia się własnymi planami dnia. W OneDrive pojawi się również – wymagający dodatkowej autoryzacji – prywatny magazyn dla każdego użytkownika.

Co najważniejsze, poszerzenie oferty nie wpłynie na cenę usługi. Wciąż ma ona wynosić 29,99 zł za miesiąc (299,99 zł rocznie) dla klienta indywidualnego lub 42,99 zł (429,99 zł rocznie) w wersji rodzinnej. To miły gest ze strony Microsoftu.

