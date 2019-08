Uwaga! Dziurawe sterowniki Nvidii

W biuletynie dołączonym do najnowszej edycji driverów Nvidia informuje o wyeliminowaniu pięciu podatności wykrytych w poprzednich wersjach oprogramowania. Aż trzy luki zakwalifikowano jako zagrożenia wysokiego ryzyka.

W skali CVSS V3 (10 punktowa skala służąca do oceny niebezpieczeństwa) najpoważniejsza usterka została oceniona na 8,8, a dwie na 7,8 pkt. Pozostałe podatności nie są już takie groźne. Te najniebezpieczniejsze umożliwiają jednak blokowanie dostępu do usług, zmianę uprawnień systemowych, a także pozwalają wnikać szkodliwemu oprogramowaniu do systemu.

Posiadacze kart Nvidii powinni jak najszybciej zainteresować się opublikowaną kilka dni temu aktualizacją sterowników, które należy pobrać ze strony producenta. Wbrew pozorom ryzyko nie jest jednak aż tak duże jak mogłaby sugerować skala liczbowa. By zrobić z podatności użytek, haker musiałby mieć fizyczny dostęp do komputera.

Ciekawostką jest to, że dwie podatności zostały odkryte przez naszego rodaka – Piotra Banię z Cisco Talos Intelligence Group.

fot. Nvidia