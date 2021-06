Uwaga na Crackonosha!

Crackonosh – górnik na czarno

Nowy rodzaj malware'u jest instalowany wraz z pirackimi kopiami gier, np. NBA 2K19, Grand Theft Auto V , Far Cry 5, The Sims 4 czy Jurassic World Evolution. Złośliwe oprogramowanie nazwano „Crackonoshem".

„Przyjrzeliśmy się temu przypadkowi i nazwaliśmy go „ Crackonosh", ponieważ istniały przesłanki, że autor może być Czechem. Wirus jest rozpowszechniany wraz z nielegalnymi kopiami popularnego oprogramowania i wyłącza wiele używanych programów antywirusowych w ramach swoich poczynań" – napisała firma.

Jak dotąd Avast odkrył, że złośliwe oprogramowanie zostało wykorzystane do wygenerowania kryptowaluty Monero o wartości 2 milionów dolarów. Proceder miał miejsce od co najmniej czerwca 2018 roku. Ponieważ wydobywanie kryptowalut jest czynnością wymagającą dużej ilości energii i mocy obliczeniowej, co spowalnia, a w pewnych przypadkach nawet niszczy komputer, ofiary Crackonosha mogą wkrótce być zmuszone do wymiany swoich maszyn.

Po pierwsze: Nie kradnij

Aby uzmysłowić sobie ilość energii pochłanianej w wyniku wydobycia wirtualnych pieniędzy porównajmy jej roczne zużycie: dla bitcoinów wynosi ono 121,36 terawatogodzin (TWh) i jest wyższe niż zapotrzebowanie na energię całych państw, takich jak: Argentyna (121 TWh), Holandia (108,8 TWh) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (113,20 TWh). Podanie powyższych wyliczeń sprawiło, że niektórzy ludzie zastanawiają się, czy kopanie kryptowalut jest w ogóle etyczne.

Przedstawiciel Avasta, Daniel Benes, powiedział sieci telewizyjnej CNBC, że około 220 000 użytkowników zostało zainfekowanych na całym świecie przez nowego wirusa, każdego dnia zarażając kolejne 800 urządzeń. Ponieważ liczby te odnoszą się jedynie do komputerów, na których zainstalowano oprogramowanie antywirusowe Avast, oznacza to, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa.

Crackonosh został wykryty, gdy niektórzy użytkownicy Avasta zaczęli skarżyć się, że ich oprogramowanie antywirusowe zniknęło. Działo się tak, ponieważ wirus wyłącza aktualizacje systemu Windows i odinstalowuje oprogramowanie zabezpieczające.

Benes radzi, aby przestać kraść oprogramowanie. „Dopóki ludzie będą pobierać crackowane oprogramowanie, takie ataki będą nadal opłacalne dla przestępców. Kluczowym wnioskiem płynącym z tego jest to, że naprawdę nie możesz dostać czegoś za darmo, a kiedy próbujesz to ukraść, istnieje szansa, że ktoś spróbuje okraść Ciebie" – powiedział przedstawiciel Avasta.

fot. Pixabay