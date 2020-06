Uwaga na fałszywe faktury z Play

Hakerzy podszywają się pod firmę.

Użytkownicy korzystający z usług firmy Play powinni uważać na otrzymywane e-mailem faktury. Do części z nich rozesłano w ramach kampanii cyberprzestępczej wiadomości, które imitują faktury z Play, a w rzeczywistości po kliknięciu odnośnika przenoszą do niebezpiecznej strony. Szczególnie narażone są osoby, które zaznaczyły tryb otrzymywania faktu na adres e-maila jako opcję preferowaną.

Szkodliwe oprogramowanie

Problemem nie jest sama treść e-maili – otworzenie wiadomości nie przynosi użytkownikowi żadnej szkody. Dopiero kliknięcie załącznika powoduje uruchomienie szkodliwego oprogramowania, które sprawia, że hakerzy są w stanie przejąć władzę nad komputerem użytkownika.

Działania te docelowo służą kradzieży danych właściciela zainfekowanego komputera oraz wykorzystania tych informacji do włamania się na jego konto bankowe. Oczywiście z tego konta szybko znikają pieniądze.

CERT Polska podaje, że w przypadku tych ataków mamy do czynienia z oprogramowaniem Zloader. Najlepiej po prostu zignorować wiadomość z nieprawdziwego źródła, a jeśli nie ma pewności co do jego wiarygodności – skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta Play.

fot. Pxful