Uwaga na fałszywych sprzedawców internetowych

Raport z badań przeprowadzonych przez Venafi wykazał, że w internecie funkcjonuje obecnie cztery razy więcej fałszywych witryn internetowych oferujących sprzedaż detaliczną niż rzeczywistych sklepów. Oznacza to, że aż 80% produktów oferowanych za pośrednictwem stron internetowych to tak naprawdę próby wyłudzenia danych kart płatniczych i kredytowych. Gorący okres przedświąteczny skłania więc do szczególnej uwagi na to, skąd zamawiamy prezenty. Z raportu Venafi wynika ponadto, że wielu z tych fałszywych sprzedawców posługuje się adresami stron uderzająco podobnymi do adresów znanych nam sieci sklepów, a także projektami witryn będącymi kopiami tych prawdziwych, przez co jeszcze łatwiej ulec takim oszustom.

Wyłudzanie danych, a także pieniędzy (opłata za towar zostaje pobrana, ale produkty nigdy nie zostają wysłane) to główny cel powstawania tego typu fałszywych stron internetowych. Zdarzają się także sytuacje, że zamiast zamówionego towaru, zamawiający otrzymuje dziwne produkty – cegłę, puszkę z robakami, etc. Wszystko po to, aby jak najdłużej zwodzić klienta i uśpić jego czujność. Poza tym wszystkim jest jeszcze jedno zagrożenie – nasze dane mogą być sprzedawane dalej bez naszej zgody.

fot. Mediamodifier/Pixabay