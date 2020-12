Uwaga na złośliwe rozszerzenia do przeglądarek Chrome i Edge

Niechciana aktywność w tle

Jak podaje Avast Intelligence Security w swoim raporcie z 16 grudnia br., wykryto 28 złośliwych rozszerzeń do przeglądarek Chrome i Edge (15 do Chrome'a, 13 do Edge'a). Zostały one nieświadomie pobrane przez ponad trzy miliony użytkowników popularnych serwisów, m.in. Facebooka, Instagrama, Youtube'a i Vimeo.

Obcy w komputerze

Jak podają eksperci z Avasta, rozszerzenia pozwalały cyberprzestępcom przekierować ruch użytkowników do konkretnych reklam, zbierać dane osobowe (m.in. daty urodzenia i adresy e-mailowe), rejestrować historię przeglądania. Umożliwiały też przekierowanie ruchu na strony phishingowe, a nawet pobieranie dalszego złośliwego oprogramowania na urządzenie.

Głównym celem kampanii miały być jednak korzyści finansowe uzyskane dzięki przejęciu ruchu użytkowników. Za każde przekierowanie na wybraną domenę cyberprzestępcy dostawali wynagrodzenie.

Od dwóch lat

Firma Avast poinformowała, że rozszerzenia zostały wykryte w zeszłym miesiącu i są dowody na to, że niektóre były aktywne przynajmniej od grudnia 2018 r. Eksperci nie potrafią stwierdzić, czy od samego początku były one zainfekowane złośliwym kodem, czy też pojawił się on w ramach aktualizacji.

Większość zainstalowanych rozszerzeń udawała dodatki, które miały pomóc użytkownikom w pobieraniu treści multimedialnych z sieci społecznościowych, np. Facebooka, Instagrama czy Spotify.

Google i Microsoft zostały poinformowane o problemie, obie firmy badają wskazane rozszerzenia. Eksperci Avasta zalecają odinstalowanie i usunięcie rozszerzeń z przeglądarek.

Oto lista rozszerzeń przeglądarki Chrome, które mają zawierać złośliwy kod:

• Direct Message for Instagram

• DM for Instagram

• Invisible mode for Instagram Direct Message

• Downloader for Instagram

• App Phone for Instagram

• Stories for Instagram

• Universal Video Downloader

• Video Downloader for FaceBook

• Vimeo Video Downloader

• Zoomer for Instagram and FaceBook

• VK UnBlock. Works fast.

• Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

• Upload photo to Instagram

• Spotify Music Downloader

• The New York Times News

Lista złośliwych rozszerzeń w Microsoft Edge:

• Direct Message for Instagram

• Instagram Download Video & Image

• App Phone for Instagram

• Universal Video Downloader

• Video Downloader for FaceBook

• Vimeo Video Downloader

• Volume Controller

• Stories for Instagram

• Upload photo to Instagram

• Pretty Kitty, The Cat Pet

• Video Downloader for YouTube

• SoundCloud Music Downloader

• Instagram App with Direct Message DM

fot. Markus Spiske – Unsplash