Uwaga na zwierzęta

Zaraz zobaczysz łosia

Zaprojektowany przez studentów kilku polskich uczelni system o nazwie Sensideer ma ostrzegać kierowców przed wtargnięciem zwierząt na drogę. Będzie on wykrywać zwierzęta poza drogą, a następnie, po analizie ich zachowania, informować o ewentualnym pojawieniu się ich na jezdni. Projekt otrzymał nagrodę w programie „Seeds for the Future Polska" organizowanym przez koncern Huawei.

Sensideera opracowali studenci z grupy „Improvators". Należąca do zespołu Sara Kamrowska z Politechniki Gdańskiej mówi, że zwierzęta będą wykrywane z wykorzystaniem urządzeń termowizyjnych oraz (ewentualnie) czujników ruchu. Informacja o znajdującym się w pobliżu zwierzęciu zostanie przekazana kierowcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 5G oraz sieci GSM. Zastosowanie kamer termicznych pozwoli na wprowadzenie mechanizmów uczenia maszynowego.

Pomysł polskich studentów jest na razie koncepcją, którą opracowano z myślą o udziale w konkursie „Tech4Good" w ramach VIII edycji programu „Seeds for the Future Polska".

Międzynarodowy finał konkursu zaplanowano na styczeń 2022 roku, kiedy to Sensideer będzie rywalizował z projektami z innych krajów. W przypadku, gdyby uzyskał wysoką ocenę, koncern Huawei obiecał pomoc we wdrożeniu Sensideera do produkcji i sprzedaży.

fot. cocoparisienne –Pixabay