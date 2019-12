Uzależnienie od smartfonów jako zaburzenie psychiczne

Choć smartfony bardzo ułatwiły nam życie, dając dostęp na bieżąco do przydatnych informacji i aplikacji, to korzystanie z nich ma też swoją ciemną stronę. Naukowcy oficjalnie potwierdzili, że istnieje taki rodzaj zaburzenia psychicznego jak uzależnienie od smartfonów.

O problemie tym mówiło się od dłuższego czasu, głównie w środowiskach psychologów i osób odpowiedzialnych za wychowanie młodych ludzi, jednak określano go raczej intuicyjnie. Tymczasem badania przeprowadzone w King's College London pokazały, że uzależnienie od smartfonów jest realnym problemem psychicznym, który dotyczy już ogromnej liczby ludzi na świecie.

Opis badania i wnioski opublikowane zostały w czasopiśmie „Psychiatry" wydawanym przez British Medical Council. Medyczne określenie stanu, o którym mowa, to „problematyczne używanie smartfonów" (problematic smartfon usage – PSU). Badania wykazały, że problem dotyczy prawie co czwartej osoby poniżej 25. roku życia.

Niepokój, brak snu, depresja

Analizy prowadzone były z wykorzystaniem danych z 41 wcześniejszych badań, obejmujących okres od 1 stycznia 2011 r. do 15 października 2017 r.

Właśnie w 2011 r. smartfony zaczęły wchodzić do powszechnego użytku, trafiając też w ręce nastolatków, a coraz częściej również dzieci. Jednocześnie zauważalny stawał się wzrost problemów psychicznych u tej grupy wiekowej. Dlatego też naukowcy zaczęli się zastanawiać nad potencjalnym wpływem używania telefonów komórkowych na zdrowie młodych ludzi.

Badania uwzględnione w analizach przeprowadzono w Europie (9), Azji (30) i Ameryce (2); dotyczyły one łącznie 41 871 osób – dzieci i młodzieży do 25. roku życia – z czego 55% stanowiły dziewczyny. Mediana częstości występowania PSU w tym gronie wyniosła 23,3%. Stwierdzono, że problematyczne używanie smartfonów wiązało się przede wszystkim ze zwiększonym prawdopodobieństwem depresji, zwiększonym niepokojem, wyższym dostrzeganym stresem, gorszą jakością snu i obniżonymi wynikami w nauce. W pojedynczych przypadkach PSU prowadziło nawet do prób samobójczych.

A zatem, zdaniem naukowców, w ponad 23% analizowanych przypadków korzystanie ze smartfona odpowiada wzorom zachowań wskazujących na uzależnienie behawioralne. Wobec tego, jak postulują badacze, konieczne jest pilne wypracowanie narzędzi diagnozy PSU i zapobiegania powszechnemu szkodliwemu wpływowi smartfonów na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie młodych ludzi.

