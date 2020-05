Użytkownicy chcą zmian w aplikacji Teams

Korzystający z Teams domagają się opcji wyciszenia dźwięków w tle.

Świat biznesu w ostatnim czasie w dużej mierze przerzucił się na pracę z domowego zacisza. Jednak u wielu osób z tym „zaciszem" jest problem: dzieci lub zwierzęta w domu potrafią zrobić dużo większy harmider niż współpracownicy w biurze.

Niech nas (nie) usłyszą

I dzieci uczące się online, i dorośli zmuszeni do pracy zdalnej czuliby się bardziej komfortowo ze świadomością, że osoby po drugiej stronie kamery nie słyszą tego, co dzieje się u nich w mieszkaniu. Zresztą i rozmówcy nie muszą mieć na to ochoty. Dlatego właśnie osoby korzystające z Microsoft Teams wysyłają do twórców programu prośby o dodanie do komunikatora opcji wyciszenia dźwięków tła.

Grupowe konferencje nie wymagałyby wówczas naprzemiennego włączania i wyłączania mikrofonu, co przy intensywnej rozmowie jest niewygodne i frustrujące, a przy tym w ferworze wypowiedzi łatwo przeoczyć, że mikrofon jest wyłączony – lub odwrotnie.

Na szczęście na forum przeznaczonym do rozmów na temat korzystania z wideokonferencji i mikrofonu za pomocą Microsoft Teams pojawiły się już pierwsze oznaki prac nad taką funkcją.

Opcja na już

Microsoft odnotował fakt, że wyciszenie dźwięków tła jest opcją pierwszej potrzeby, i dostosował swoje prace do oczekiwań klientów. Według wpisu twórców Teams można jej oczekiwać jeszcze w tym kwartale.

Microsoft zaleca, aby śledzić postępy prac i monitorować ogłaszane aktualizacje. Na razie w aplikacji można wyciszać poszczególnych członków zebrania na czacie Teams, ale zdecydowanie wygodniejsza będzie opracowywana możliwość tłumienia hałasów w trybie rzeczywistym.

fot. Microsoft Teams