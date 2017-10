Użytkownicy iOS padli ofiarą oszustwa

Cyberprzestępcy wygenerowali niemal identyczny komunikat i ukryli go w zainfekowanych plikach oraz aplikacjach. W ten sposób, nieświadomy użytkownik sam podaje hakerom hasło do swojego konta. Co gorsza, odróżnienie standardowego okna systemowego od tego spreparowanego przez hakerów jest prawie niemożliwe.

Jak uchronić się przed tego typu atakiem? Póki co, jedynie sprawdzone rozwiązanie to wciśnięcie przycisku home. Jeśli okno zostanie zamknięte, oznacza że była to próba oszustwa. Oryginalny systemowy komunikat będzie wciąż wyświetlany na ekranie.