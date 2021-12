Użytkownicy poczty nie wiedzą, jak pełna jest ich skrzynka odbiorcza

Skrzynki pełne e-maili

Od czasu wysłania w świat pierwszego e-maila minęło pół wieku. Poczta elektroniczna zrewolucjonizowała nasz sposób komunikowania się – i choć dla wielu zwolenników sieci społecznościowych korzystanie z niej może dziś trącić myszką – wynalazek inżyniera Tomlinsona wciąż trzyma się mocno.

Świadczą o tym m.in. wyniki badania przeprowadzonego przez serwis TechRadar Pro. Według ankiety najbardziej popularną usługą pocztową jest Gmail. Z usługi Google'a korzysta 59 procent respondentów. Na kolejnych miejscach uplasowały się Outlook (19,7 procent) i Yahoo (13 procent). Ile e-maili przechowujemy w skrzynkach? Większość zbadanych osób (75,6 procent) ma w skrzynce odbiorczej od 1 do 10 tysięcy listów, 16,75 procent – od 10 tysięcy do 100 tysięcy wiadomości; więcej e-maili przechowuje niespełna 8 procent użytkowników poczty.

TechRadar wziął pod lupę również nasz stosunek do liczby zgromadzonych e-maili. Okazało się, że nieco ponad połowa użytkowników (50,2 procent) albo nie wie, jak pełna jest ich skrzynka odbiorcza, albo albo nie dba o to. Pozostałe osoby mają zajęte do 5 GB miejsca (32,8 procent) lub ponad 5 GB (17 procent).

fot. Gerd Altmann – Pixabay