VMware pomoże przedsiębiorstwom dotrzeć do brzegu

Organizacje rozkładają obciążenia na wiele chmur, jednocześnie rozszerzając działania w kierunku infrastruktury brzegowej - aplikacje i usługi docierają do miejsc, w których ludzie, dane i przedmioty łączą się z cyfrowym światem.

Podczas VMworld 2021 przedstawiono pomysły jak wesprzeć przedsiębiorstwa w zarządzaniu bardziej złożoną, multicloudową infrastrukturą poprzez środowiska brzegowe. Przedstawiono VMware Edge, portfolio produktów, które umożliwią uruchamianie, zarządzanie i zabezpieczenie aplikacji typu edge-native w wielu chmurach, w dowolnym miejscu.

Definicja brzegu w dzisiejszej sieci

"Brzeg" to rozproszona cyfrowa infrastruktura do uruchamiania obciążeń w wielu lokalizacjach, umieszczona blisko użytkowników i urządzeń przetwarzających dane.

– Pojawia się nowy typ obciążeń – edge-native – które muszą pracować na brzegu, aby działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem. AR/VR, połączone pojazdy i immersyjne rozgrywki wchodzą do głównego nurtu. Sieć 5G sprawiła, że zastosowanie robotów współpracujących, dronów i cyfrowych bliźniaków staje się rzeczywistością – powiedział Sanjay Uppal, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu Service Provider and Edge w VMware.

Aplikacje typu edge-native wymagają wielochmurowego brzegu, który połączy usługi podkładowe działające w sieci dostawcy usług (np. łączność prywatna, operatorska sieć 5G, krojenie sieci) z usługami nakładkowymi dostarczanymi na wierzchu (np. SASE). Wszystko jest orkiestrowane, co zapewnia spójną obserwowalność, instalację, konfigurację, obsługę i zarządzanie we wszystkich lokalizacjach brzegowych.

• Obciążenie typu edge-native umieszczone w dowolnym miejscu pomiędzy chmurą a zdalną lokalizacją klienta i dostarczane jako usługa nazywane jest near edge.

• Obciążenie edge-native umieszczone w zdalnej lokalizacji klienta w najbliższej odległości od punktów końcowych nazywane jest far edge.

Cyfrowa transformacja na krawędzi

VMware Edge łączy w sobie produkty, które umożliwiają uruchomienie, zarządzanie i zabezpieczenie aplikacji edge-native w wielu chmurach, zarówno w lokalizacjach typu near, jak i far edge. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o aplikacjach typu edge-native i ich specyficznych wymaganiach w zakresie wydajności i opóźnień.

– W miarę jak wdrażamy w fabrykach i zarządzamy coraz większą liczbą obciążeń związanych z AI i uczeniem maszynowym, wymagania dotyczące ruchu sieciowego ewoluują. VMware SD-WAN pomógł nam utrzymać elastyczność przy zachowaniu wymagań dotyczących wydajności i opóźnień – powiedział Andre Devillars, dyrektor ds. architektury infrastruktury IT w firmie Michelin.

Rozwiązania VMware Edge obejmują:

• VMware Edge Compute Stack to oparty na maszynach wirtualnych i kontenerach stos, który umożliwia modernizację i zabezpieczanie aplikacji edge-native na dalekich brzegach sieci. Rozwiązanie będzie dostępne w wersjach Standard, Advanced i Enterprise. W planach jest opracowanie lekkiej wersji dla małych aplikacji.

• VMware SASE łączy możliwości SD-WAN z bezpieczeństwem sieciowym w chmurze, dostępu do sieci Zero Trust i zapory firewall. Możliwości te są dostarczane jako usługa zarówno na bliskim, jak i dalekim brzegu z globalnej sieci punktów obecności (PoP).

• VMware Telco Cloud Platform dostarcza największym usługodawcom komunikacyjnym rozwiązania typu near edge, począwszy od rdzenia sieci 4G/5G aż po radiową sieć dostępową (RAN). VMware pomaga modernizować ich sieci typu underlay i świadczyć usługi typu overlay edge dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

• Wiele technologii związanych z transformacją – między innymi 5G, SASE i open RAN – łączy się na brzegu. Nadszedł czas, aby organizacje stworzyły cyfrowy fundament dla swojej infrastruktury brzegowej - powiedział Dave McCarthy, wiceprezes IDC Research, Cloud and Edge Infrastructure Services.

Budowanie ekosystemu szerokiego brzegu

VMware współpracuje z partnerami z całego szerokiego ekosystemu urządzeń brzegowych, aby dostarczać zintegrowane rozwiązania. Ekosystem współpracy obejmuje dostawców chmur publicznych, twórców aplikacji typu edge-native, operatorów usług sieciowych, integratorów systemów, producentów sprzętu typu near-edge oraz producentów sprzętu typu far edge

Na przykład, VMware Edge Compute Stack jest zintegrowany z rozwiązaniem Dell EMC VxRail serii D, które jest zoptymalizowane pod kątem wdrożeń brzegowych. System HCI opracowany wspólnie z VMware, Dell EMC VxRail zapewnia wydajną i sprawną infrastrukturę IT, która umożliwia zautomatyzowane operacje rozciągające się od centrów danych po chmury i środowiska brzegowe.

– Urządzenia brzegowe stają się znaczącą częścią korporacyjnego IT i są niezbędne do transformacji opartej na danych. Kluczem do sukcesu jest rozszerzenie zaufanej i zintegrowanej infrastruktury na krawędzie, dzięki czemu technologie operacyjne mogą być efektywnie wdrażane, zarządzane i wspierane – powiedział Gil Shneorson, starszy wiceprezes działu edge computing w Dell Technologies. Dzięki temu klienci mogą czerpać największą wartość ze swoich danych.

VMware Edge Compute Stack może działać na serwerach Lenovo ThinkSystem SE350 Edge. Zintegrowane rozwiązanie, zapowiedziane wcześniej przez Lenovo, jest przeznaczone dla zdalnych lokalizacji, które muszą przetwarzać dane bliżej miejsca ich powstawania.



– Platforma VMware edge cloud jest zaprojektowana tak, aby dostarczać usługi tam, gdzie użytkownicy ich potrzebują, czyli na brzegu. W połączeniu z serwerem ThinkSystem SE350 od Lenovo, nasi klienci otrzymują wstępnie załadowane systemy bezpośrednio w swoich lokalizacjach brzegowych. To rozwiązanie zawiera wbudowany moduł przełącznika sieciowego i łączność WiFi/4G, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznego sprzętu sieciowego i zapewniając większą odporność sieci – powiedział Charles Ferland, wiceprezes i dyrektor generalny działu Edge computing & Telecom w Lenovo.