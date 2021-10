VMware: strategia Cloud-Smart

75% klientów firmy VMware korzysta z dwóch lub więcej chmur

Podczas konferencji VMworld 2021 firma VMware ogłosiła strategię wsparcia klientów korzystających z wielu chmur. Zapewnią to usługi VMware Cross-Cloud, które dadzą użytkownikom możliwość swobodnego i elastycznego budowania, uruchamiania i zabezpieczania aplikacji w dowolnej chmurze.

Przeciętna współczesna organizacja wykorzystuje około 500 aplikacji – te z kolei są często uruchamiane w wielu chmurach. 75% klientów firmy VMware korzysta z dwóch lub więcej chmur publicznych, a 40% z trzech lub więcej. Z jednej strony zwiększa to szybkość aplikacji, elastyczność i odporność. Z drugiej jednak środowisko wielochmurowe jest o wiele bardziej zróżnicowane, złożone i rozproszone niż to, czym organizacje zarządzały dotychczas. Złożoność często wymusza kompromisy między szybkim działaniem a zarządzaniem ryzykiem - skutkuje to wolniejszym działaniem i wzrostem kosztów. Strategii VMware Cross-Cloud ma przyczynić się do w eliminowaniu wyborów: klienci będą mogli bezpiecznie korzystać z szybkich aplikacji uruchamianych w środowisku wielochmurowym (multi-cloud).

– Multi-cloud to cyfrowy model biznesowy na najbliższe 20 lat, ponieważ poszczególne branże wymyślają się na nowo – powiedział Raghu Raghuram, dyrektor wykonawczy (CEO) VMware. Nie chodzi już o podejście „cloud-first", ale o „cloud-smart". Organizacje powinny mieć swobodę wyboru „właściwej" chmury, w oparciu o strategiczne cele biznesowe. Dzięki naszemu podejściu jesteśmy przygotowani, aby wyjść naprzeciw klientom tam, gdzie są, i zabrać ich tam, gdzie chcą dotrzeć. Dajemy każdej organizacji okazję do przyspieszenia innowacji i kontrolowania własnego losu w erze wielu chmur.

Usługi cross-cloud dla wszystkich aplikacji

Aby ułatwić poruszanie się wśród wielu chmur, VMware Cross-Cloud zapewnia trzy kluczowe korzyści: przyspieszone przejście, efektywność kosztową, elastyczność i kontrolę w każdej chmurze. VMware Cross-Cloud Services rozszerza możliwości przy obsłudze wielu chmur obliczeniowych – pozwala wybierać usługi potrzebne w wybranej chmurze, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom.

Usługa składa się z pięciu podstawowych elementów:

• najnowocześniejszej platformy do budowania i wdrażania aplikacji w chmurze;

• infrastruktury chmurowej do obsługi i eksploatacji aplikacji korporacyjnych;

• systemu zarządzania chmurą w celu monitorowania i sterowania wydajnością oraz kosztami aplikacji;

• systemu bezpieczeństwa i łączności sieciowej zapewniających połączenie i skuteczne zabezpieczenie aplikacji;

• cyfrowej przestrzeni roboczej, umożliwiającej osobom pracującym w środowisku rozproszonym korzystanie z rozwiązań brzegowych w celu wdrażania i zarządzania aplikacjami typu edge-native.

– W ciągu ostatniego roku organizacje w pełni wykorzystały transformację cyfrową, ponieważ musiały zareagować na wiele dramatycznych zmian, przyspieszając w rekordowym tempie wprowadzanie innowacji – powiedział Richard Villars, wiceprezes grupy IDC. Przedsiębiorstwa polegają w dużej mierze na technologiach chmury obliczeniowej, co umożliwia skalowalność w miarę, jak przestawiają się na konkurowanie w gospodarce cyfrowej.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia VMworld 2021 zapowiedziano również kolejne innowacje, które obejmują usługi VMware Cross-Cloud, w tym:

• Infrastruktura i zarządzanie w chmurze: innowacje w zakresie wielu chmur, które pomogą szybciej i bezpieczniej przenosić się do chmury, przyspieszyć modernizację aplikacji i przyjąć model operacyjny oparty na chmurze.

• Aplikacje: wprowadzenie udoskonaleń w portfolio VMware Tanzu w celu zapewnienia deweloperom autonomii w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji w dowolnej chmurze.

• Edge: przedstawienie VMware Edge, portfolio produktów, które umożliwią uruchomienie i zarządzanie aplikacjami typu edge-native w wielu chmurach, w dowolnym miejscu.

• Bezpieczeństwo sieci: Systemy zabezpieczeń zapewniające kompleksową architekturę Zero Trust wewnątrz i na zewnątrz środowisk chmurowych i aplikacji.

Strategia VMware napędza rozwój partnerów w dziedzinie usług i chmury obliczeniowej

Firma ogłosiła kilka innowacji w programie partnerskim, zgodnych ze strategią „customer first" i „partner-led", w tym VMware Cloud Universal dla resellerów oraz VMware Success 360, która umożliwia partnerom klasy Master Services Competencies (MSC) po raz pierwszy zaoferować własne usługi w zakresie obsługi klienta na wszystkich etapach korzystania z rozwiązań VMware.

fot. VWware