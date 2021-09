Tegoroczną konferencję VMworld zaplanowano na 5–7 października. Wydarzeniu realizowanemu w formacie online będzie towarzyszyć hasło „Imagine That" („Wyobraź sobie").

Organizatorzy przygotowali ponad 800 sesji – zarówno prezentacji produktów i usług firmy VMware wspomagających cyfrową transformację firm, jak i paneli dyskusyjnych oraz wirtualnych spotkań z szefami przedsiębiorstwa.

Podczas VMworld 2021 zostaną przedstawione studia przypadków zrealizowanych przekształceń cyfrowych; omawiane będą też zagadnienia takie jak bezpieczeństwo usług chmurowych albo modernizacja aplikacji w celu dostosowania ich do pracy w rozproszonych środowiskach.

The #VMworld 2021 Schedule Builder is now LIVE! Browse the agenda to build your personal schedule from:



Visionary keynotes

Hands-on Labs

Tech Demo Zone

T100-T300 Level Breakouts



Start browsing: https://t.co/0t3cav3c9v pic.twitter.com/uOuI0VD8WH