VMworld 2021: dzień drugi, czyli rozmowa o przyszłości chmury

Współczesne organizacje są napędzane potrzebą szybkiej digitalizacji, którą zapewnia model multichmury. Firma VMware przedstawiła nowe rozwiązania dla VMware Cloud - pierwszej infrastruktury przetwarzania danych w wielu chmurach. Umożliwia ona przenoszenie aplikacji korporacyjnych do chmury w czasie o połowę krótszym i przy kosztach o 50% mniejszych niż obecnie.

Wszystkie nowości dostarczą jeszcze więcej narzędzi do modernizacji aplikacji, poprawy sprawności i elastyczności biznesowej oraz znacznego obniżenia kosztów w porównaniu z dotychczasowymi metodami.

– Eliminujemy złudny wybór między innowacjami biznesowymi a kontrolą informatyczną. Najnowsze propozycje pomogą modernizować aplikacje, infrastrukturę i operacje z zachowaniem korzyści ekonomicznych i mniejszego ryzyka, zwiększając produktywność programistów. A dzięki Project Arctic, kolejnej ewolucji vSphere, uruchomimy chmurę hybrydową w każdym przedsiębiorstwie – powiedział Mark Lohmeyer, starszy wiceprezes i dyrektor generalny grupy biznesowej ds. infrastruktury chmury w VMware.

Wprowadzone przez VMware mechanizmy oraz innowacje obejmują:



• nowe portfolio zarządzanych usług Kubernetes, pozwalających modernizować wszystkie aplikacje na VMware Cloud;

• funkcje, które sprawią, że uruchamianie aplikacji firmowych w chmurze VMware jest prostsze i bezpieczniejsze;

• mechanizmy pozwalające na prowadzenie biznesu w suwerennych chmurach.

Kontenery oparte na platformie Kubernetes i infrastruktura jako usługa

VMware Cloud with Tanzu services to nowy zestaw usług zarządzanych z poziomu platformy Kubernetes, które będą dostępne bez dodatkowych opłat w ramach VMware Cloud on AWS począwszy od trzeciego kwartału 2022 r. Usługi te sprawią, że modernizacja aplikacji za pomocą platformy Kubernetes stanie się szybsza, łatwiejsza i tańsza niż w przypadku alternatywnych rozwiązań.

Administratorzy IT mają do dyspozycji interfejs vCenter, aby ujednolicić zarządzanie maszynami wirtualnymi i kontenerami na wspólnej platformie. Operatorzy platform lub SRE mogą zarządzać klastrami Kubernetes w spójny sposób w różnych chmurach.

VMware Cloud – prostsze i bezpieczniejsze środowisko dla aplikacji biznesowych

VMware Cloud sprawia, że uruchamianie aplikacji na platformie wirtualizacyjnej vSphere w dowolnym środowisku chmurowym staje się prostsze i bezpieczniejsze. Badania pokazują, że użytkownicy VMware Cloud mogą osiągnąć o 300% szybsze wdrażanie platformy Kubernetes oraz o 46% szybszą migrację do chmury i o 57% ograniczyć koszty (plik PDF) przeniesienia (TCO).

PROŚCIEJ: VMware Cloud zapewnia elastyczność pozwalającą na przejście do chmury zgodnie z samodzielnie zdefiniowanym harmonogramem i uruchamianie obciążeń vSphere w wybranej chmurze. Usługa działa jako usługa natywna w ponad 100 regionach obejmujących wszystkie chmury publiczne - Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Cloud i Oracle Cloud - a także ponad 4000 chmur partnerskich, w prywatnych centrach danych oraz w punktach dostępowych. Dzięki rozwiązaniu VMware Cloud Universal klienci mogą w elastyczny sposób kupować i wykorzystywać chmurę VMware lub partnerów handlowych, jednocześnie korzystając z zalet istniejących licencji wieczystych VMware.

• VMware Cloud on AWS Outposts będzie dostępna do nabycia w III kwartale 2022 r. i umożliwi korzystanie z modelu użytkowania chmury dla infrastruktury VMware Cloud działającej w ich centrach danych lub w lokalizacjach brzegowych. Przełoży się to na większą kontrolę nad danymi i aplikacjami dzięki prostej, skalowalnej i bezpieczniejszej infrastrukturze lokalnej (on-premise) dostarczanej jako usługa.

• Dell Technologies APEX Cloud Services with VMware Cloud to usługa zarządzana przez firmę Dell, która przenosi rozwiązania firmy VMware do wnętrza własnego ekosystemu APEX. Uruchomienie usługi tej (będącej obecnie w fazie testów) jest planowane na już na bieżący kwartał 2021 r. Ten wariant infrastruktury jako usługi (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) umożliwia organizacjom wdrażanie wstępnie skonfigurowanych instancji chmury w ich centrach danych, lokalizacjach brzegowych albo obiektach kolokacyjnych.

• Ulepszenia VMware vRealize Cloud Management pozwalają na dostarczanie usług w chmurze, proaktywne monitorowanie, optymalizację pojemności i kosztów uruchamianych systemów/aplikacji, rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem specyfiki aplikacji oraz pełną widoczność sieci we wszystkich środowiskach chmury. Nowa funkcja Skyline Advisor Pro zapobiega problemom przed ich wystąpieniem, pomagając uniknąć kosztownych, nieplanowanych przestojów firmowej infrastruktury IT.

• VMware Marketplace zostanie wzbogacony o funkcje, które umożliwią szybsze tworzenie i dostarczanie aplikacji poprzez prywatny katalog usług, obejmujący oprogramowanie typu open source (przykładowo, na licencji Apache, tak jak Bitnami - marki należącej do firmy VMware), własne rozwiązania VMware oraz niezależnych dostawców oprogramowania (Independent Software Vendors, ISV). Klienci mogą teraz skrócić proces składania zamówień i czas wdrażania aplikacji, kupując oprogramowanie VMware i ISV na jedynej w branży multichmurowej platformie handlowej.

• Project Arctic udostępni wielochmurowe usługi VMware Cross-Cloud (o których mowa była już podczas pierwszego dnia konferencji VMworld) milionom administratorów systemów IT. Rozwiązanie natywnie integruje chmurę z interfejsem vSphere i ustanawia model hybrydowy jako domyślny. Klienci będą mogli korzystać z nieograniczonej pojemności chmury na żądanie oraz natychmiastowego dostępu do usług VMware Cross-Cloud za pośrednictwem narzędzia vCenter.

BEZPIECZNIEJ: VMware wykorzystuje zalety rozproszonej architektury dowolnie skalowalnego oprogramowania (scale-out). W chmurze zapewnia to większe bezpieczeństwo i ochronę danych, które stają się łatwiejsze w użyciu. Klienci korzystający z usług VMware Cloud mogą korzystać z jednakowych zasad i funkcji zabezpieczeń we wszystkich środowiskach.

• VMware NSX tapless NDR, Secure Workload Access oraz Elastic Application Security Edge to nowe mechanizmy, które zwiększają bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz chmurowych środowisk VMware Cloud.

• Usprawnienia systemu VMware Cloud Disaster Recovery przyspieszają odzyskiwanie danych po udanym ataku typu ransomware i pomagają przywrócić zablokowane przez cyberprzestępców usługi oraz dane.

• Carbon Black Cloud Workload, NSX Advanced Firewall oraz NSX Advanced Load Balancer pomagają systemowi VMware Cloud on AWS zminimalizować zasięg ataku w systemach bazujących na chmurze Amazona, poprawić dostępność do danych i czas działania aplikacji.

• Obsługa klastrów rozproszonych dla środowisk składających się z zaledwie 2 hostów zwiększa niezawodność świadczenia usług dla klientów VMware Cloud on AWS każdej wielkości.

Wsparcie samodzielnych chmur

Bezpieczeństwo danych nie jest tylko sprawą korporacyjną - badania pokazują, że 50-60% organizacji uważa, iż potrzebne są lokalne, krajowe reguły gwarantujące zabezpieczenie danych i prywatność.

Inicjatywa VMware Sovereign Cloud ma przełożyć się na współpracę z zaufanymi krajowymi dostawcami usług chmurowych, którzy spełniają wymagania dotyczące suwerenności, kontroli jurysdykcyjnej, dostępu, bezpieczeństwa, niezależności, mobilności, analityki danych oraz ich integralności.

Pierwszymi wyznaczonymi partnerami programu VMware Sovereign Cloud są: UKCloud, OVHcloud, AUCloud, Datacom, NxtGen, Noovle, Telefonica, TietoEvry, Telmex i ThinkOn.

Spojrzenie w przyszłość chmury

Ostatnie inwestycje w badania i rozwój (R&D) oraz innowacje wprowadzane w systeme VMware Cloud są realizowane w ramach następujących projektów:

• Project Capitola: implementacja pamięci definiowanej programowo, która zapewni najlepszy stosunek ceny do wydajności dla obecnych i przyszłych aplikacji dzięki połączeniu warstw pamięci DRAM, PMEM, NVMe i przyszłych technologii. Więcej o partnerach wspierających Projekt Capitola można przeczytać tutaj.

• Project Cascade: zaspokoi potrzeby programistów i specjalistów DevOps dzięki standardowemu interfejsowi programistycznemu opartemu na Kubernetes, zarówno dla infrastruktury (IaaS), jak i kontenerów (CaaS).

• Project Ensemble: zaprojektowany jako ujednolicona płaszczyzna sterowania dla VMware Cloud, jeszcze bardziej usprawni operacje poprzez dostarczenie spójnego widoku na wszystkie usługi vRealize Cloud Management.

Chmura i megachmura VMware Cloud: co mówią klienci?

• Carrefour współpracuje z Google Cloud i VMware, aby przyspieszyć realizację misji „digital-first" \przez szybszą reakcję na możliwości biznesowe, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacji IT i zmniejszeniu wpływu na środowisko - powiedział Damien Cazenave, z Carrefour France.



• Współpracując z VMware i Deloitte, Sterling National Bank był w stanie w ciągu roku wyłączyć dwa centra danych i przejść na VMware Cloud w chmurze Amazona (AWS) - dodaje Vesko Pehlivanov, starszy dyrektor zarządzający w Sterling National Bank.

• Tower Health poczyniła duże inwestycje w lokalną infrastrukturę VMware Cloud, która dobrze sprawdza się w naszej działalności. Dostrzegliśmy możliwość przeniesienia zarządzania i operacji IT do modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) - oświadczył Brian Weigle, główny inżynier systemowy w Tower Health.

fot. VMware

Zdjęcie nie do końca oddaje istotę opisywanych zagadnień; mimo wszystko pani Katarzyna (Katie Nichols, prawy górny róg fotografii) mówi jasno: ataki na struktury chmurowe się zdarzają i będą zdarzać się zawsze. O tym właśnie traktuje sekcja o atakach ransomware na chmury.