VR Xiaomi - alternatywa dla VR od Google

Mi VR Play 2 mają być alternatywą dla Google Cardboard i Google Daydream. W przeciwieństwie do produktu amerykańskiego producenta, nie są one jednak zrobione z kartonu, a przyjemnych, trwałych tworzyw.



Gogle od Xiaomi nie posiadają żadnych elektronicznych elementów - to tylko soczewki zamknięte w wygodnej obudowie. Za całą resztę odpowiedzialny będzie smartfon. Względem Mi VR Play, druga edycja jest mniejsza, lżejsza i bardziej wygodna w użytkowaniu. Zadbano również o lepszą cyrkulację powietrza.

Akcesorium trafi do sprzedaży w Chinach 19 kwietnia i będzie sprzedawane za równowartość 14 dolarów.