Virtuix Omni oficjalnie trafił do Polski

Virtuix zaoferował komercyjne rozwiązanie pozwalające graczom przenieść się do wirtualnego świata. Platforma Omni zapewnia zarówno bezpieczeństwo gracza, jak i pełną swobodę ruchu w promieniu 360 stopni.

Gracz wchodzi na wklęsłą platformę w specjalnym, uzbrojonym w czujniki i ślizgacze obuwiu, przypinany jest pasami do obrotowej obręczy i na własnych nogach przemierza cyfrowe terytoria. Nie potrzeba specjalnego smarowania maty i nie ma tym samym ryzyka zabrudzenia obuwia czy zniszczenia ubrań. To sprzęt w pełni bezpieczny i bezinwazyjny w obsłudze, a do tego łatwy w transporcie i montażu (złożenie trwa 10 minut).

Virtuix Omni jest zgodny ze wszystkimi popularnymi goglami VR, jednak to na HTC VIVE Business Edition najefektywniej rozwija swoje skrzydła i to właśnie ten model producent rekomenduje jako optymalny wybór.

Producent sprzętu udostępnia użytkownikom aplikację Omniverse z 15 grami zoptymalizowanymi z platformą - każdego miesiąca na listę trafiają kolejne tytuły. Na Omni zagramy tym sposobem zarówno w unikalne tytuły jak TraVR czy Omni Arena, jak i w popularne produkcje ze SteamVR, np. Primordian, Karnage Chronicles czy Nature Treks VR. Aktualnie trwają rozmowy z producentem gry Serious Sam VR. Co więcej, Viruix Omni to rozrywka nie tylko dla jednego gracza, lecz także dla dwóch czy nawet czterech osób w tym samym czasie.

Z powodu wysokich kosztów produkcji i zastosowanej technologii, na Virtuix Omni w domu pozwolić sobie mogą jedynie nieliczni - cena samej platformy z akcesoriami przekracza 30 tys. zł. Z tego tytułu producent skupia się wyłącznie na klientach biznesowych, pamiętając nawet o udostępnianiu komercyjnych wersji gier, na których firmy mogą legalnie zarabiać. W ofercie Digital Vitra, polskiego dystrybutora Virtuix Omni, dostępnych jest kilka rodzajów usług dostępu do sprzętu - od wynajmu na eventy, przez wynajem długoterminowy i leasing, po zakup bezpośredni. Z myślą o szkołach i firm deweloperskich postała też niekomercyjna wersja Omni.

Już teraz dystrybutor wypożycza sprzęt, zaś pierwsze dostawy zamówień Virtuix Omni realizowane będą w grudniu.