Vivo przedstawia smartfony X60 i X60 Pro

Tanie potwory

Firma Vivo zaprezentowała smartfony X60 i X60 Pro. Na temat ich specyfikacji w ostatnich tygodniach pojawiało się wiele pogłosek, a teraz zostały one potwierdzone. Wygląda na to, że w kategorii cena/jakość nowe telefony wypadną naprawdę atrakcyjnie.

Oba urządzenia nie będą mocno różnić się pod kątem specyfikacji. Każde ma ekran o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości 2376x1080, zapewniający odświeżanie z częstotliwością do 120 Hz. Sercem obu wersji będzie wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym procesor Exynos 1080, a wesprze go 8 GB RAM-u i 128 GB wbudowanej pamięci (w wersji Pro będzie to 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci). Na pokładzie znajdzie się też Android 11. Bateria niezależnie od wariantu ma mieć pojemność 4200 mAh.

Drobne kompromisy

Najważniejszą różnicą jest nieco lepszy aparat w wersji X60. Oba urządzenia będą miały 48-megapikselowy sensor główny typu Sony IMX598, a do tego teleobiektyw 13 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix. W droższym wariancie znajdzie się też obiektyw peryskopowy 8 Mpix. Producent chwali się ponadto stabilizacją obrazu za pomocą gimbala. Kamerka selfie ma mieć z kolei 32 Mpix.

Producent ujawnił też ceny wszystkich urządzeń w Chinach. W przeliczeniu na złotówki X60 (8/128 GB) kosztuje ok. 2000 zł, X60 (8/256 GB) 2200 zł, a X60 Pro (12/256 GB) 2600 zł. Do cen trzeba jeszcze doliczyć podatki, ale aparaty i tak powinny być przy przedstawionych parametrach dość atrakcyjne.

fot. Vivo