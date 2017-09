VivoBook Pro 15 (N580) oraz VivoBook S15 (S510) w Polsce

Model VivoBook Pro 15 to lekki laptop o przekątnej ekranu 15,6 cala, napędzany procesorem siódmej generacji Intel Core i7, 16 GB DDR4 RAM oraz kartą graficzną klasy gamingowej NVIDIA GeForce GTX 1050. Z kolei VivoBook S15 został zaprojektowany z myślą o mobilności - ma wąski profil mierzący 17,9 mm i waży 1,5 kg.

VivoBook Pro 15

Laptop został wyposażony w ekran o rozdzielczości Full HD (1920 na 1080) oraz w system audio certyfikowany przez firmę Harman Kardon, w tym dwa głośniki z dużymi komorami dźwiękowymi 8cc i technologię inteligentnego wzmacniacza dla uzyskania 3,2 raza głośniejszego dźwięku. Zastosowany w VivoBook Pro 15 touchpad dysponuje zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, dzięki któremu możliwe jest logowanie do systemu za jednym dotknięciem przy wykorzystaniu funkcji Windows Hello.

ASUS VivoBook Pro 15 jest napędzany procesorem siódmej generacji Intel Core i7-7700HQ wraz z 16 GB DDR4 RAM oraz kartą graficzną klasy gamingowej NVIDIA GeForce GTX 1050. T

VivoBook Pro 15 oferuje podwójną opcję zainstalowania dysków i może zostać wyposażony w dysk twardy o pojemności do 2 TB oraz dysk SSD o pojemności do 512 GB, udostępniając użytkownikom bardzo dużo miejsca na dane, a jednocześnie wysokie prędkości dostępu dla błyskawicznego uruchamiania systemu i aplikacji. VivoBook Pro 15 gwarantuje również szerokie możliwości połączeń, w tym Wi-Fi 802.11ac, który jest 6 razy szybszy niż poprzedni standard połączeń bezprzewodowych Wi-Fi 802.11n.

VivoBook Pro 15 jest wyposażony w system chłodzenia, umożliwiający płynną pracę i stabilną wydajność laptopa w czasie intensywnej wielozadaniowości lub maratonów gamingowych.

VivoBook S15

Jego metaliczne wykończenie w kolorze Icicle Gold nadaje mu wygląd produktu premium, a wyświetlacz NanoEdge z wąską ramką o szerokości 7,8 mm udostępnia znacznie większą powierzchnię ekranową dla bardziej wciągających efektów wizualnych. Ten laptop jest napędzany najnowszym procesorem Intel® CoreTM i7 i jest wyposażony w 16 GB pamięci DDR4 RAM (w maksymalnej konfiguracji) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce 940MX. Laptop oferuje możliwość korzystania z dwóch dysków: twardy dysk o pojemności do 2 TB zapewniający użytkownikom wystarczającą ilość miejsca na ich muzykę lub biblioteki mediów, a także dysk SSD o pojemności do 512 GB dla skrócenia czasu startu systemu i przyspieszenia ładowania aplikacji.

ASUS VivoBook S15 mierzy zaledwie 361 x 243,5 x 17,9 mm i waży tylko 1,5 kg. Dla wygodnej pracy przy każdych warunkach oświetleniowych, ergonomiczna klawiatura dysponuje podświetleniem. Zintegrowany czytnik linii papilarnych zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i pozwala na logowanie jednym dotknięciem i bez użycia hasła za pośrednictwem funkcji Windows Hello.



ASUS VivoBook S15 jest wyposażony w wyświetlacz Full HD (1920 x 1280) z technologią szerokokątnego pola widzenia 178°. Jest to pierwszy laptop w swojej klasie, który dysponuje ekranem NanoEdge z wąską ramką o szerokości 7,8 mm, zapewniającą stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 80 proc.. VivoBook S15 wykorzystuje także kilka technologii firmy ASUS stworzonych dla udoskonalenia wrażeń wizualnych: Technologia ASUS Splendid umożliwia wyświetlanie żywych i realistycznych kolorów, a tryb ASUS Eye Care redukuje o 30 proc. emisję potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego.

ASUS VivoBook S15 jest wyposażony w port USB 3.1 Gen 1 w obustronnym gnieździe USB Type-C (USB-C) - przesłanie filmu o wielkości 2 GB do pendrive'a nie powinno zająć dłużej niż 2 sekundy. ASUS VivoBook S15 posiada również jedno gniazdo USB 3.1 Gen 1 Type-A, oraz dwa gniazda USB 2.0, gniazdo HDMI, oraz obsługuje Bluetooth 4.2. Jego dwuzakresowe połączenie Wi-Fi 2x2 802.11ac umożliwia nawet 6 razy wyższe prędkości transferu niż poprzedni standard 802.11n.

Technologia ASUS SuperBattery oraz aplikacja Battery Health Charging wspólnie chronią baterię i przedłużają jej żywotność, oferując funkcję szybkiego ładowania, która umożliwia naładowanie baterii do 60 proc. w ciągu zaledwie 49 minut.

DOSTĘPNOŚĆ I CENY

ASUS VivoBook Pro 15 (N580) oraz ASUS VivoBook S15 (S510) są już dostępne w wybranych sklepach w Polsce w sugerowanych cenach detalicznych odpowiednio od 3999 zł oraz od 3199 zł.