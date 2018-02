VivoBook S14 - nowe laptopy ASUS-a

Oba modele VivoBook S14 są wyposażone w ekran NanoEdge z ultrawąską ramką, który zapewnia znacznie większą powierzchnię ekranową dla bardziej wciągających wrażeń. Będą one także dostępne w maksymalnej konfiguracji z procesorem Intel Core i7 ósmej generacji wraz z do 16 GB pamięci RAM, co zapewnia wysoką wydajność podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

Kompaktowy VivoBook S14 (S406) ma smukłą obudowę o profilu 14,8 mm oraz łącznej wadze wynoszącej jedynie 1,2 kg, co czyni go jednym z najbardziej mobilnych laptopów 14-calowych. Wyróżnia się on odpornym na zarysowanie metalicznym wykończeniem („spun-metal") w kolorze srebrnym (Star Grey).

VivoBook S14 (S410) jest już dostępny w sprzedaży. Model S406 pojawi się na sklepowych półkach w marcu.